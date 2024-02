O corte de 40 árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, virou polêmica nas redes sociais do prefeito Rafael Greca. Apesar da promessa de plantar outras quatro árvores nativas para cada uma derrubada, a ação da prefeitura não foi bem aceita. Essa não é a primeira vez que o corte de árvores em Curitiba gera comoção nas redes. Relembre aqui!

A postagem do prefeito informa que o corte de árvores em Curitiba, sendo algumas da espécie “tipuanas”, deve-se a requalificação dos acessos ao Novo Terminal do Tarumã.

Greca explicou nas redes sociais o motivo do corte de 40 árvores na Avenida. “Foram lamentavelmente abatidas 40 árvores, sendo algumas Tipuanas. Para cada árvore que foi necessário remover serão plantadas outras 4 árvores nativas – mudas adultas de ipês e jacarandás – de raízes menos daninhas aos pisos, galerias e pavimentos. Estamos alargando 1990 metros na pista sentido Piraquara e 1876 metros na pista sentido Alto da XV. São 3866 metros de requalificação, asfalto novo, calçadas e ciclofaixas. Os Inter 2 também vão servir a Estação Linha Verde / Conjunto Solar. O projeto compreende 38 km em 28 bairros de Curitiba, como se vê no traçado projetado. Tudo será servido com ônibus elétricos”, escreveu o prefeito.

+Leia mais! Corte de ipês perto de radar em Curitiba choca moradores: “maluco da motosserra”

A partir da postagem de Greca, inúmeros comentários aparecem na sequencia. “Que tristeza ver as árvores na Victor sendo derrubadas. Uma avenida arborizada que ficou nas fotos. Aí vão reclamar de calor!”, lamentou o seguidor.

Outra internauta comentou que as árvores antigas da cidade estão sumindo e pede transparência no plantio nas novas que serão plantadas. “Triste e lamentável ver nossas árvores mais antigas sumindo da cidade. Não foram só estas, foram várias em vários pontos da cidade. Gostaria de saber onde estas novas árvores serão plantadas, se houve um estudo para determinar quais espécies serão plantadas. Como podemos acompanhar este processo? Existe um lugar que possamos questionar a retiradas de árvores pela cidade?”, questionou uma mulher.

Já outro internauta parabenizou o trabalho da prefeitura. “Baita obra prefeito Greca. Parabéns pelo trabalho. Pra fechar com chave de ouro agora alargar o viaduto do Orlean”, cobrou no fim da escrita.

Imagem do Google mostra como era a Avenida em Curitiba antes do corte das 40 árvores. Foto: Reprodução/Google.

Tipuanas

O amendoim-acácia ou Tipuana é uma das árvores preferidas dos arquitetos paisagistas, especialmente no alinhamento ao longo de alamedas nas cidades. A transparência das suas folhas verde claras e a sua distribuição por andares tornam uma árvore bem luminosa com uma sombra muito agradável.

Embora seja uma árvore de folha caduca, tem folhas durante quase todo o ano porque a sua caducidade é tardia (fim do Inverno) e as novas nascem logo no início da Primavera.

