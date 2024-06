McDog Feliz! McDonald’s vão inaugurar áreas pet-friendly por todo o país

Duas grandes empresas, Mars – uma das maiores empresas de alimentos no mundo, e a Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, se uniram para uma iniciativa que abre as portas dos restaurantes McDonald’s para as famílias com animais de estimação: a inauguração de áreas pet-friendly em unidades por todo o Brasil. A ação está em linha com os objetivos de ambas as companhias em relação ao bem-estar animal e à promoção de experiências memoráveis e convenientes para seus consumidores.

Atualmente, o McDonald’s já conta com quatro unidades com área pet-friendly – as unidades na Av. Henrique Schaumann 80, e na Av. Bernardino de Campos 307, em São Paulo, outra no interior do estado, na Rua Cândido Bueno 476, em Jaguariúna, e a quarta em Brasília, na Asa Norte, e a expectativa é que até o final de 2024 sejam 32 unidades em seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal. A iniciativa está conectada à estratégia ESG da companhia, a Receita do Futuro, que dentre diversos compromissos, se propõe a oferecer a melhor experiência para as famílias e para as comunidades ao em torno de seus restaurantes.

“Estamos sempre buscando melhorar a experiência dos clientes nas nossas unidades e isso inclui um olhar para tudo que pode ampliar a integração de todos os tipos de família. Os pets fazem parte da realidade de muitas pessoas atualmente e, ao lançarmos a parceria com a Mars Petcare, a ideia é construir espaços integrativos e acolhedores para que essas famílias desfrutem de bons momentos com seus bichinhos”, diz Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

De acordo com estudo realizado pela Mars em 2024, 70% das famílias que possuem cães e gatos os consideram como parte da família. Para garantir que essas famílias sejam bem acolhidas, tanto a seleção dos restaurantes, quanto a adaptação das áreas e preparação dos funcionários foram planejados criteriosamente pelas empresas, sempre pensando no conforto e segurança dos pets e suas famílias, mas também de todos os clientes.

“Incentivar a criação de espaços pet- friendly endereça a maior causa apoiada pela Mars Petcare, que é o combate ao abandono animal. Queremos que cada vez mais cidades e negócios reconheçam a importância de apoiar programas relacionados aos pets e encorajar a guarda responsável. Trabalhamos para que todos os pets tenham a oportunidade de crescerem em um lar saudável e feliz ao construirmos mais espaços em que sejam aceitos”, comenta Sarah Bonadio, diretora de Assuntos Corporativos da Mars Petcare.

A iniciativa está integrada ao programa Better Cities for Pets, liderada pela Mars Petcare e que foi lançada oficialmente no Brasil em setembro de 2021. Em linha com o propósito de construir um Mundo Melhor para os Pets, a companhia busca viabilizar a convivência ainda mais próxima entre pessoas e animais de estimação para que possam aproveitar ao máximo os benefícios desta relação. O projeto atua de acordo com quatro pilares nos quais se incluem Lares, Abrigos, Negócios e Espaços Públicos, fornecendo ferramentas de avaliação e materiais para empresas que desejam se tornar pet friendly e para que cidades invistam em políticas públicas que reconheçam o pet como parte da família.

