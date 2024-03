Facebook caiu? Usuários apontam queda e falha em novo login

Milhares de usuários do Facebook perceberam uma queda da rede social, no começo da tarde desta terça-feira.

Ao acessar a conta a mensagem que aparece é de sessão expirada. Ao tentar reconectar, a falha segue com a mensagem de que “algo inesperado aconteceu”.

No mesmo horário a rede social Instagram, que assim como o Facebook é da empresa Meta, registrou falha na atualização do feed.

O site Down detector apontou uma grande falha do Facebook reportada a partir das 12h.

Mais informações em instantes!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!