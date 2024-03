Usuários do Instagram sentiram a queda da rede social no começo da tarde desta terça-feira (05).

Assim como o Facebook, que apresentou falha de login nesta terça-feira, no instagram o problema foi outro.

O feed da rede social apresentava falha. Facebook e Instagram são da empresa Meta.

O site Downdetector apontou a falha por volta do meio dia.

