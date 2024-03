São inúmeros tipos disponíveis. As características mais importantes são o tamanho, gramatura e textura.

Desde o papiro, uma planta transformada em papel pelos egípcios, há mais ou menos 3000 anos a.C., diversos tipos de papel já foram inventados. Cada um tem características especificas e serve para propósitos diferentes conforme a finalidade da impressão.

Se você quer entender melhor sobre o assunto, continue acompanhando o artigo e fique por dentro do universo dos papéis para impressão.

Especificações dos papéis

Quando se trata de tipos de papel, podemos considerar três fatores principais: tamanho, gramatura e textura. É preciso compreender um pouco do assunto para ser feita a escolha correta para impressão. Entenda melhor o que cada um significa:

Tamanho : Os tamanhos de papel são padronizados internacionalmente para facilitar suas produções, apesar de alguns países adotarem padrões diferentes, como os Estados Unidos. Os tamanhos da série A podem ser encontrados em qualquer país, incluindo o Brasil que segue essa padronização. Eles variam de A0 até A6 e proporcionalmente vão do maior até o menor. As medidas iniciam em 841 x 1189 mm e terminam em 105 x 148 mm. O mais comum utilizado em impressões de documentos, por exemplo, é o A4 e 210 x 297 mm.

: Os tamanhos de papel são padronizados internacionalmente para facilitar suas produções, apesar de alguns países adotarem padrões diferentes, como os Estados Unidos. Os tamanhos da série A podem ser encontrados em qualquer país, incluindo o Brasil que segue essa padronização. Eles variam de A0 até A6 e proporcionalmente vão do maior até o menor. As medidas iniciam em 841 x 1189 mm e terminam em 105 x 148 mm. O mais comum utilizado em impressões de documentos, por exemplo, é o A4 e 210 x 297 mm. Gramatura : A gramatura é a medida da espessura do papel, expressa em gramas por metro quadrado (g/m²). Ou seja, na prática, ela determina o quão fino ou grosso é o papel. As mais comuns vão de 35 a 300 gramas.

: A gramatura é a medida da espessura do papel, expressa em gramas por metro quadrado (g/m²). Ou seja, na prática, ela determina o quão fino ou grosso é o papel. As mais comuns vão de 35 a 300 gramas. Textura: As texturas dos papéis também desempenham um papel fundamental na estética e na percepção tátil dos materiais impressos. Existem variadas texturas no mercado gráfico, como lisa, acetinada, vergê, linho, reciclada, canvas (lona), entre outras.

Conheça os tipos de papel para impressão

Baseados, principalmente, nas características apresentadas no tópico anterior, as indústrias de papéis produzem diversos tipos. São muitos deles encontrados no mercado. Confira os mais comuns e suas finalidades:

Sulfite

O papel sulfite é o mais conhecido. Ele é bastante utilizado por qualquer tipo de consumidor, seja em escritórios de empresas ou em residências, até mesmo. Nele, podem ser impressos cartazes, flyers, apostilas, cadernos e livros.

Offset

É um papel de uso geral, adequado para impressão em larga escala, como envelopes, livros, catálogos e documentos comerciais. Tem uma superfície não revestida, absorvendo bem a tinta e a umidade. Sua textura e gramatura é muito semelhante ao do papel sulfite.

Couché

Possui uma camada de revestimento que proporciona uma superfície mais suave e que pode ser liso, com aspecto brilhante ou fosco. O couché é ideal para impressões de alta qualidade, como capas de revistas, cartazes, pôsteres e convites.

Cartão

É um papel mais espesso e rígido e por isso só é encontrado em gramaturas mais altas. Ele é adequado para cartões de visita, capas de livros, embalagens e materiais promocionais mais robustos.

Reciclado

Fabricado com fibras recicladas é uma opção sustentável. O processo de fabricação envolve a coleta, seleção e processamento de papel reciclável, que pode incluir papel de escritório, caixas, jornais e outros produtos de papel descartados. Pode variar em texturas e gramaturas, sendo usado em uma variedade de aplicações, desde papel de escrita até embalagens.

Vegetal

Esse tipo de papel tem uma transparência parcial, mas é bastante resistente. O papel vegetal é comumente utilizado em desenhos técnicos, mapas e projetos de arquitetura.

Papel Adesivo

O papel adesivo é recomendado principalmente para impressão de rótulos e etiquetas. É resistente à umidade.

Vinil Adesivo

Adesivo feito de plástico, à base de PVC, é mais resistente e versátil que o adesivo de papel. Pode ser utilizado em diversos projetos, como vitrines, sinalização urbana e de empresas, peças promocionais e vitrines.

Impressão em branco: qual papel utilizar?

Para sair do comum em um material impresso há a alternativa da impressão em branco. Pode ser um cartaz, um cardápio, cartão de visita ou folheto, que com esse tipo de impressão apresenta um ar de modernidade na estética.

Mas para apresentar bons resultados de legibilidade e qualidade é importante saber escolher o tipo de papel ideal. Os melhores papéis para impressão em branco são, geralmente, os que oferecem uma superfície lisa e uniforme, permitindo que a tinta seja absorvida de maneira consistente, resultando em uma reprodução nítida e vívida das imagens ou textos. Papéis de alta qualidade, como o couché, são frequentemente escolhidos.

Conte com a Tecnicópias na escolha do papel ideal

No momento de imprimir seu material gráfico, conte com a Tecnicópias para te auxiliar nos tipos de papel para impressão gráfica. Esse é um ponto crucial para a qualidade da produção, tanto em termos de estética, como legibilidade.

A Tecnicópias é referência como gráfica em Curitiba, atuando no mercado desde 1983, sempre atualizada nas melhores tecnologias para essa área. Faça um orçamento conosco e conheça nossos serviços.