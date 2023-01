Conhecer os diferentes sistemas de cores é fundamental para que o seu material gráfico seja impresso corretamente

Já aconteceu de você solicitar a impressão de algum material e o resultado sair diferente da imagem do arquivo? Se isso já ocorreu, a causa mais provável foi a incompatibilidade entre os padrões de cores RGB e CMYK.

O problema acontece, basicamente, porque as imagens são produzidas em um padrão de cores, mas as impressoras utilizam outro. Por isso, conhecer esses padrões é muito importante para você não ter mais dor de cabeça na hora de solicitar serviços gráficos.

Neste artigo, você saberá as diferenças e os usos dos padrões RGB e CMYK. Também daremos informações sobre os significados das cores. Confira!

O que é RGB?

RGB é o padrão de cores utilizado para reproduzir imagens em telas e monitores, como televisões, celulares e computadores. O nome faz referência às três cores básicas deste modelo: vermelho, verde e azul (red, green e blue).

Nesse sistema, cada uma dessas 3 cores pode ser ajustada em 256 níveis, resultando em mais de 16,7 milhões de combinações. A soma de todas essas cores resulta na cor branca, enquanto a ausência resulta na cor preta.

O modelo RGB é baseado na teoria de cor enquanto luz e é o sistema predominante em softwares de design. Ele é utilizado para projetos gráficos digitais, como banners em sites e ilustrações em geral publicadas na internet.

O que é CMYK?

O modelo de cores CMYK é utilizado para reproduzir as cores visíveis ao olho humano. Dessa forma, é o modelo padrão em produtos gráficos impressos.

Assim como o RGB, o CMYK é um acrônimo das cores principais, que no caso é o ciano, magenta, amarelo e preto (cyan, magenta, yellow e black – denominado de key). Esse sistema é baseado na teoria das cores como pigmento, reproduzindo a forma como nós percebemos as cores.

Esse modelo possui menos cores que o RGB, o que pode dar algumas alterações na impressão final. É possível converter o RGB em CMYK em softwares de design, ou durante a impressão, dependendo do equipamento.

Qual utilizar?

Quando solicitar impressões em uma gráfica, o ideal é conversar com a equipe de atendimento para definir em qual padrão de cores será enviado o arquivo.

De maneira geral, o indicado é enviar arquivos em CMYK, por ser o padrão das impressoras. Entretanto, muitos materiais gráficos são produzidos no formato RGB, o que pode dar alterações durante a conversão. Por isso, o melhor é analisar caso a caso, até porque a tecnologia das impressoras também pode interferir no resultado.

Existe, ainda, um outro sistema de cores, o pantone, utilizado para padronizar as artes gráficas da criação à impressão.

Significado das cores

Para fazer artes gráficas, utilizar a psicologia das cores é outro ponto fundamental. Essa teoria demonstra que cada cor desperta diferentes sensações e emoções, impactando diretamente na forma como o cliente percebe o produto gráfico.

Confira o significado das principais cores:

Vermelho: Estimula a ação, a paixão, o vigor e a fome. É a cor associada ao amor, à espontaneidade e às proibições;

Azul: É a cor preferida da maioria das pessoas, seja homem ou mulher. Azul transmite confiança, serenidade e estabilidade;

Amarelo: Associado principalmente ao sol, o amarelo representa alegria, potência, otimismo e credibilidade;

Verde: O verde está ligado à tranquilidade, equilíbrio, perseverança e bem-estar. É a cor da natureza e sustentabilidade;

Preto: Embora essa cor seja muitas vezes associada ao medo, o preto também confere superioridade, poder e distinção;

Branco: É a cor da pureza por excelência. O branco transmite paz, tranquilidade e sensação de higiene.

