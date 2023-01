Impressão digital traz mais agilidade e flexibilidade para pedidos de pequena e média tiragem

Na hora de encomendar serviços gráficos, optar por uma gráfica rápida com impressão a laser pode ser uma ótima alternativa. Com ela, você ganha agilidade e flexibilidade para fazer diversos tipos de materiais.

Descubra aqui as principais diferenças entre impressão digital e offset e as vantagens de uma gráfica rápida com impressão a laser:

O que é impressão digital a laser

Existem, basicamente, dois métodos de impressão para materiais gráficos em geral: a impressão rápida digital e a offset.

Impressões offset são mais demoradas, pois necessitam da gravação do arquivo em uma chapa, para posterior impressão. Por outro lado, essa técnica é mais apropriada para grandes tiragens.

Já a impressão digital é mais rápida, pois o arquivo pode ser impresso diretamente. Quando esse método é feito com uma impressora a laser, o resultado tem agilidade com qualidade. Afinal, ao contrário das impressoras a jato de tinta, essa técnica utiliza pigmentação, o que torna o material mais limpo.

Essa técnica de impressão digital garante mais qualidade e rapidez, podendo ser utilizado para diferentes produtos gráficos:

Vantagens de uma gráfica rápida com impressão a laser

Os serviços prestados pelas gráficas rápidas com impressão a laser oferecem benefícios que ajudam os gestores de empresas em diversos aspectos. Confira as vantagens:

Qualidade da impressão

Na impressão colorida a laser o material gráfico sai seco, sem o risco de borrar, como pode ocorrer com as impressões a jato.

Agilidade

Gráficas que possuem impressoras digitais a laser entregam o material com um prazo muito menor. É claro que a agilidade também depende da gráfica, que precisa ter uma boa infraestrutura para atender a demanda.

Ajuda no planejamento da empresa

Quanto menor o prazo da entrega, melhor para a empresa ou para a pessoa que faz o pedido. Esse fator ajuda a solucionar imprevistos e a planejar melhor o dia a dia da organização.

