É preciso estar atento a alguns detalhes na hora da finalização e envio para a gráfica. Algumas falhas nesse momento podem comprometer a qualidade, estética e legibilidade do seu arquivo

Tão importante quanto produzir um material com um design bonito é como preparar arquivos para impressão. Para a gráfica conseguir alcançar um bom resultado do material, ela conta com a boa expertise do criador para entregar o documento da maneira correta. Caso contrário, não há impressora, por mais moderna que seja, que consiga melhorar alguns pontos se o arquivo for exportado incorretamente.

Há alguns problemas muito comuns enfrentados nesse momento, como, por exemplo, incompatibilidade nas fontes, baixa qualidade de imagens e cores distorcidas da arte original. Eles podem comprometer bastante o layout e estética. A boa notícia é que podem ser facilmente resolvidos. Saiba mais sobre o assunto neste artigo.

10 passos de como preparar arquivos para a impressão

Mesmo sendo iniciante no meio gráfico é possível finalizar da maneira correta um arquivo para a impressão sem muita complexidade. O importante é sempre fazer um checklist de detalhes e pensar tanto nas cores, imagens e textos. Acompanhe a partir de agora, 10 passos em como finalizar seus arquivos e enviar da maneira correta para a gráfica.

Escolha o software adequado

Para ter um bom resultado no material gráfico, o ideal é produzi-lo em um software profissional, como os que fazem parte do Pacote Adobe ou o próprio CorelDRAW, apesar de, atualmente, ser bem menos utilizado. Esses programas possuem recursos úteis e atualizados e auxiliam tanto na hora da produção como na hora da finalização.

Defina o sistema de cores

Existem basicamente dois sistemas de cores na produção gráfica: o RGB e o CMYK. Para materiais impressos, é imprescindível, finalizar o arquivo em CMYK. Pois, esse é o sistema de cores semelhante aos pigmentos utilizados nas impressoras. O RGB será mais vibrante e fiel apenas nas telas.

Ajuste a resolução do arquivo e imagens

Não confunda tamanho e resolução de imagem, pois, são coisas distintas. A dimensão da imagem é o tamanho dela, podendo ser representada em pixel, centímetros, milímetros, polegadas e outras unidades. Já a resolução da imagem é a quantidade de pixels, que nada mais são do que os pontos que compõem uma imagem por polegada. Quanto mais pixels, melhor será a qualidade dela. Para a impressão, o ideal é que ela esteja com, no mínimo, 300 DPI/PPI.

Prefira salvar as fotos em gráficos vetoriais

Outra questão importante são os formatos das imagens para inserção nos layouts. É preferível inseri-las em gráficos vetoriais, como os formatos de arquivo do Illustrator e EPS. Os formatos JPG, TIFF e PNG pertencem a gráficos bitmap e algumas vezes, quando são redimensionados, pode haver perda da qualidade da imagem original.

Converta textos para curva

Converta as fontes em curvas ou contornos para evitar problemas de fontes ausentes na gráfica. Isso garante que o design seja exibido corretamente, independentemente das fontes instaladas no sistema.

Confira os links de imagens e arquivos

Certifique-se de que todas as imagens e gráficos utilizados estejam incorporados no arquivo ou vinculados corretamente. Isso evita surpresas desagradáveis, como imagens ausentes na versão final.

Lembre-se de inserir sangrias e marcas de corte

Esse é um ponto muito importante para evitar que o seu arquivo seja “cortado” na hora da impressão. A sangria nada mais é do que um espaço de respiro nas bordas do arquivo. Ela deve ter pelo menos 5 mm. A sangria também evita aqueles espaços em branco na imagem nas laterais, indicando corretamente onde começa e termina o arquivo.

Escolha o acabamento e indique onde será aplicado

Há diversos tipos de acabamentos gráficos, como verniz, laminado brilhoso, laminado fosco, hotstamping e relevo, que podem dar um toque especial ao layout daquela peça. Mas é importante que a gráfica saiba exatamente onde aplicar. Por isso, feche um arquivo negativo, indicando o local que deverá ser aplicado o acabamento.

Revise todas as informações

Esse é o momento de fazer uma revisão detalhada, analisando se não há nenhum erro ortográfico, de digitação, imagem fora do local, configurações, sistema de cores, resolução, entre outros detalhes. O ideal é que você e, pelo menos, mais uma pessoa faça isso, já que muitas vezes os erros podem passar despercebidos.

Exporte o arquivo e envie no formato correto

No geral, o melhor formato para exportar um arquivo e enviar para a gráfica é o PDF. Ele é um formato fechado, que impede que seu design sofra alterações, sendo considerado padrão e universal. Mas, não custa checar a informação com a gráfica escolhida para não ter erro na hora do envio.

