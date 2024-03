Conhecida também como gráfica rápida ou express, a gráfica digital é vantajosa

A maioria das pessoas acredita que todas as gráficas são iguais e realizam o mesmo tipo de trabalho. Mas é importante ressaltar que há tipos diferentes e que atendem necessidades variadas. Uma delas é a gráfica digital, que tem como característica a entrega mais rápida da impressão.

Porém, é relevante observar que nem todos os tipos de materiais podem ser enviados para essa gráfica em específico. Se você tem dúvidas sobre o assunto, continue acompanhando o artigo e saiba quando optar por ela.

O que é uma gráfica digital?

Para entender melhor o que é uma gráfica digital é preciso conhecer a impressão offset. Esse é um dos métodos mais antigos e tradicionais no meio gráfico. Nele, há a transferência de tinta para um cilindro intermediário antes de ser transferida para o papel. Além de que são necessárias placas de impressão para cada cor do design.

A impressão digital utiliza tecnologia digital, como o próprio nome já diz. Isso significa haver transferência direta do computador, por exemplo, para a impressora. Assim, a produção é muito mais simplificada e todas as cores são impressas ao mesmo tempo. Com isso, o processo é muito mais ágil, já que não há necessidade de placas separadas para imprimir cada cor ou tipo de material, como textos e imagens.

Quando optar pela impressão digital?

Conhecida também como gráfica rápida ou express, a gráfica digital é vantajosa, mas não é indicada para todos os tipos de impressões. Há alguns critérios que devem ser considerados antes de optar por esse tipo de impressão. Confira quais são eles:

Quantidade de material

Para optar pela gráfica digital é preciso observar a quantidade de material que necessitará. Se é uma pequena tiragem, ela é o tipo ideal para o trabalho. Não há um número padrão e deve ser combinado com cada gráfica. Mas se há necessidade de imprimir cartões de visita ou banners, por exemplo, necessários em quantidades menores, a impressão digital se encaixa bem para isso.

Personalização na impressão

Outra grande vantagem e deve ser considerada é se há necessidade de personalização individualizada, como materiais de marketing direto ou convites personalizados. Para essas ocasiões a gráfica digital é perfeita. Ela oferece a flexibilidade de incorporar elementos variados em cada peça impressa.

Entrega rápida do material

Seja na impressão preta ou branca, ou colorida, a maior vantagem da impressão digital é o tempo. Enquanto as gráficas tradicionais podem demandar tempo para finalização do material, por haver a preparação de placas e configurações, na digital a rápida entrega se destaca. Portanto, se seu prazo é curto, optar pela gráfica digital é uma boa escolha.

Melhor custo-benefício em pequenas tiragens

É importante lembrar que em gráficas offset, geralmente, pequenas quantidades não tem um bom custo-benefício para a gráfica e nem para o consumidor final. Por isso, o estabelecimento, normalmente, cobra uma taxa extra nesses casos.



Diante disso, embora métodos tradicionais possam ser mais econômicos em grandes tiragens, a gráfica digital oferece custos competitivos para pequenas quantidades.

Conte com a Tecnicópias para impressão digital

A Tecnicópias oferece a impressão digital, garantindo agilidade na entrega e qualidade. A gráfica oferece uma ampla gama de serviços, desde materiais mais simples até os mais complexos. Alguns exemplos são cartões de visitas, apostilas, cadernos, adesivos, convites, flyers, livretos, revistas e livros.

O atendimento da Tecnicópias também é de excelência. Além de contar com profissionais capacitados e prontos para tirar suas dúvidas, é possível fazer o orçamento de maneira online, enviando o arquivo em nosso site por esse link.

Portanto, se estiver buscando uma gráfica digital de qualidade em Curitiba, não deixe de conhecer o trabalho da Tecnicópias.