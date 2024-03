Qualidade, prazo e atendimento não podem ser deixados de lado. Veja o que mais considerar!

Contar com um bom serviço gráfico no momento de impressão é crucial para garantir a qualidade de um arquivo. Portanto, se está buscando uma gráfica em Curitiba, separamos algumas caraterísticas essenciais para considerar no momento de tomar a decisão.

De maneira geral, é preciso escolher um estabelecimento com procedência, bons equipamentos e que respeite seus prazos. Confira mais detalhes no artigo sobre o que avaliar.

9 pontos para escolher uma gráfica

Produzir um material impresso muitas vezes é bastante oneroso. Por isso, já imaginou elaborar um design maravilhoso e no momento da impressão ele ser prejudicado porque a gráfica deixou a desejar? Pensando nisso, separamos nove pontos para pensar antes de escolher uma gráfica. Confira:

Reputação e experiência

Antes de tomar qualquer decisão, pesquise a reputação da gráfica. Verifique as avaliações de clientes anteriores, busque recomendações e avalie a experiência geral da empresa no setor. Uma gráfica com boa reputação é mais propensa a fornecer serviços de qualidade.

Tipos de impressão oferecidos

Diferentes projetos podem exigir métodos de impressão específicos. Certifique-se de que a gráfica escolhida oferece os tipos de impressão necessários para o seu projeto, como impressão offset, digital, serigrafia, entre outros.

Qualidade de impressão

Sempre solicite amostras de trabalhos anteriores da gráfica. Assim, você consegue avaliar a qualidade de impressão de maneira mais completa. Observe a nitidez das imagens, a precisão das cores e a consistência geral.

Equipamentos e tecnologia

Uma gráfica que investe em equipamentos modernos e tecnologia de ponta geralmente consegue oferecer resultados superiores. Pergunte sobre os equipamentos utilizados pela gráfica e como eles contribuem para a qualidade final da impressão.

Variedade de materiais e acabamentos

A diversidade de materiais e acabamentos disponíveis é crucial para atender às necessidades específicas do seu projeto. Verifique se a gráfica oferece uma variedade de opções de papel, acabamentos especiais e métodos de laminação.

6 – Prazo de entrega

O tempo é muitas vezes um fator crítico em projetos de impressão. Certifique-se de que o local pode atender aos seus prazos de entrega. Uma comunicação transparente é fundamental para evitar contratempos.

Atendimento ao cliente

A qualidade do atendimento ao cliente pode influenciar significativamente sua experiência com a gráfica. Avalie a prontidão da equipe em responder a perguntas, fornecer informações detalhadas e a capacidade de lidar com quaisquer problemas que surjam no processo.

Custos e Orçamento

Compare os custos de impressão entre diferentes gráficas, mas não escolha apenas com base no preço mais baixo. Considere a relação custo-benefício, qualidade e variedade de serviços oferecidos. É clichê dizer, mas, às vezes, o barato sai caro.

Sustentabilidade

Se a responsabilidade ambiental é uma preocupação para você, avalie as práticas sustentáveis da gráfica. Muitas empresas do ramo já adotam práticas ecológicas, como o uso de tintas à base d’água e papel reciclado.

Tecnicópias: referência de gráfica em Curitiba e região

Com mais de 40 anos de história, a Tecnicópias une todos esses pontos e é referência em qualidade e agilidade quando o assunto é gráfica em Curitiba e região. Nosso sistema é impressão digital aliado ao conceito de gráfica express. Entregamos a impressão no melhor prazo possível e esse é nosso ponto forte.

Nunca perdemos de vista a qualidade de entrega em nossos materiais. Sempre buscamos nos atualizar e contar com as mais recentes tecnologias. Por isso, temos um completo parque gráfico, que permite oferecer todo tipo de impressão com a mais alta excelência.

E para completar a experiência do cliente, contamos com um sistema próprio de atendimento online que lhe dá autonomia. É muito simples, ele nos encaminha as demandas de forma automática e com isso podemos começar imediatamente a execução do serviço.

Não deixamos de oferecer todo suporte e orientação na hora do atendimento. Temos uma equipe preparada para tirar todas as dúvidas e garantir a melhor comunicação para a máxima qualidade na entrega do material.

Entre em contato e veja por que somos a melhor gráfica de Curitiba!