Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (06)

AGUINALDO CARMO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CARMO DA SILVA e MAGDALENA CARMO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ALBERTINA ROSARIO PACHECO ALVES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEUJOAO MARIA BRACHAKI ALVES. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS PACHECO e CAROLINA MARIA PACHECO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ANIVALDO MARCOS DE SOUZA, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO CARDOSO DE SOUZA e ADELIA DOS SANTOS MARCOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 6 de março de 2024.

APARECIDO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANA MARIA MOREIRA DOS SANTOS e ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:30h.

ARCENIO JOEL VALENGA PISSAIA, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ARDY PISSAIA e MARIA ESTELA VALENGA PISSAIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 15:00h.

CARLOS ANTONIO CARDOSO ALVES, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLEONICE SA SILVA ALVES. Filiação: CALIL ALVES e LOURDES CARDOSO ALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM PARANAGUÁ – PR, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

CATARINA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e MALVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 7 de março de 2024 às 13:00h.

CLAUDIA DE PAULA MENESES, 36 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: MURILO SOUSA DE MENESES e REJANE DE PAULA MENESES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 5 de março de 2024.

CLAUDIO DOLINSKI, 53 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO DOLINSKI e TEREZA SIEDLECKI DOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 6 de março de 2024.

DIVA ROMFELD MENEGUSSO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DARCY MENEGUSSO. Filiação: JULIO ROMFELD e ADELAYDE PEPLOW ROMFELD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 6 de março de 2024.

EDNIR FERREIRA DO AMARAL, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SALVADOR GALVAO FARIAS e CADERVINA RODRIGUES FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ELI JOSE RIBAS DE ANDRADE, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZA DE SOUZA RIBAS DE ANDRADE. Filiação: ELOY RIBAS DE ANDRADE e TEREZA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 11:30h.

ELISEU FERREIRA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIANO FERREIRA DA SILVA e MARIA DE LIMA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ELUIR DE JESUS, 74 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELZA MARTINS DE JESUS. Filiação: ATAIDE MARTINS PEDROSO e SERAFINA MARTINS PEDROSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ENEIAS FONSECA DE SOUZA, 43 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: MANOEL PEREIRA DE SOUZA e ELENITA FONSECA DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 17:00h.

GENERINA LEODORO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCILIO MARQUES DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES LEODORO e FLORA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

GENTILIA MARIA DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:30h.

HANAE HOTTA NAKAMURA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NAKAMURA MASSANOVO. Filiação: SAKAE HOTTA e HAKURA HOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

JAMIL HAGY DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LUCI TEREZINHA PERCICOTTE DE OLIVEIRA. Filiação: ALCEDINO ALVES DE OLIVEIRA e NIVA HAGY DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 10:30h.

LEOLINA MARIA DE MATOS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: APARECIDO DA SILVA. Filiação: EMERENCIANO INACIO DE MATOS e MARIA RAIMUNDA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 10:00h.

LUCINEIA TEREZINHA MAIA, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ROBERTO MAIA e TEREZA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 10:00h.

LUIZ VITALINO SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES GOMES VITALINO. Filiação: JORGE VITALINO e ROSA DE OLIVEIRA VITALINO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 11:00h.

MARCELO ANTONIO FIACOSKI, 45 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Filiação: JOSE FIACOSKI e LIDIA REIS FIACOSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 6 de março de 2024.

MARIA CEMBALISTA CHICORA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO CHICORA. Filiação: MIGUEL CEMBALISTA e OLGA CEMBALISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 10:00h.

MARIA MAGDALENA RAMOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RODRIGUES e ALVINA MARIA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 09:00h.

MARIENE DA SILVA STOCKI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE STOCKI. Filiação: JOAO FRANCISCO DA SILVA e ETELVINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 11:00h.

MARIO JORGE DE LARA, 47 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JANAINA CRISTINA DA LUZ DE LARA. Filiação: JOAO CARLOS DE LARA e IRENE COUTINHO DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

MAURO CURTI, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES JERONYMO CURTI. Filiação: MARIO CURTI e ALZIRA GONCALVES CURTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 18:30h.

MIGUEL DE CARVALHO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ADELIA DE CARVALHO. Filiação: ESTEVAO DE CARVALHO e LEOCADIA CIDRAL DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 6 de março de 2024.

NEUSA ANA NOGOSEKI NABOZNY, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACO NABOZNY. Filiação: ABRAO NOGOSEKI e ROSA BANACK NOGOSEKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 6 de março de 2024.

NEUZA CHAERKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SARGI CHAERKI. Filiação: JOSE KUSS e MADALENA VEIGA KUSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

NEWTON NULFOLD OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LUCINEIA CUNHA. Filiação: RUY MULFOLD OLIVEIRA e DULCE BORGES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 11:00h.

NILO CARLOS DE LARA, 66 ano(s). Filiação: ERNESTO JOSE DE LARA e MARIA JOANA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 14:00h.

NILTON LUIZ DE OLIVEIRA REIS, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LICINIO DE OLIVEIRA REIS e MARIA GARCEZ DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 13:30h.

PAULO SERGIO ORTIZ, 58 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SILVIA DANIELE MARCONDES ORTIZ. Filiação: LUIZ DE SOUZA ORTIZ e ALAIR DE JESUS PORTELA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 6 de março de 2024.

REGINALDO MARCELO BORGES, 47 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: IVONETE FERREIRA BARBOSA. Filiação: ANTONIO BORGES FILHO e HILMA RAMOS GONCALVES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 6 de março de 2024.

ROBERTO CARVALHO, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ISAURA DA SILVA CARVALHO. Filiação: HEITOR CARVALHO e IDALINA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 15:00h.

ROBSON ROCHA, 34 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: e DIRLENE ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 10:00h.

SERGIO LUIZ GONCALVES DE SIQUEIRA, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: OSMIR PERY CERCAL DE SIQUEIRA e AREONIL GONCALVES DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 6 de março de 2024.

SIDNEY ALVES LEITE, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIESELOTTE KAMRADT JAHRMANN. Filiação: MIGUEL FERREIRA LEITE e MADALENA FERREIRA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 5 de março de 2024 às 16:00h.

SOLANGE MARIA DOMINGOS, 68 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: LOURIVAL JULIO DOMINGOS e CLARA DOMINGOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 5 de março de 2024 às 15:00h.

VITORIO FERRANDO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARICE CARDOSO. Filiação: ADELIO FERRANDO e ELENA FERRANDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 6 de março de 2024.

WALDEMAR ZANON, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ZANON. Filiação: MARIO ZANON e JAMILE ABRAO ZANON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:30h.

