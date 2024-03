Emplacamentos de veículos crescem 25% no bimestre

O 1º. bimestre deste ano começou acelerado para a maior parte dos segmentos automotivos. Com aumento de, aproximadamente, 25% nos emplacamentos de veículos nos dois primeiros meses de 2024 sobre igual período de 2023, a leve retração registrada em fevereiro sobre janeiro/2024 (de menos de 1%) foi atribuída ao menor número de dias úteis e à realização do Carnaval, que acabou impactando nas vendas, segundo avaliação da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Segundo a entidade, que representa 7.400 concessionárias, houve alta de 14,6% nas vendas diárias de veículos, considerando todos os segmentos, uma vez que fevereiro teve 19 dias úteis contra 22 em janeiro. “Notamos uma recuperação geral, nas vendas diárias da maior parte dos segmentos, o que aponta para um ano positivo”, avalia Andreta Jr., presidente da Fenabrave, que complementa: “São resultados consistentes para os segmentos de maior volume, o que nos deixa otimistas. Temos indicativos econômicos e setoriais que mostram uma conjuntura positiva para esse ano, especialmente, pela redução das taxas de juros e um ambiente mais favorável à oferta de crédito e, portanto, à maior disponibilidade de recursos para financiamentos de veículos”, explica Andreta Jr.

Automóveis e Comerciais leves

O desempenho dos segmentos vem refletindo a melhora no crédito, na opinião do Presidente da Fenabrave. “Já é possível encontrar taxas mais atrativas para os consumidores e um cenário com maior oferta de crédito. Em fevereiro, houve alta de 18,2% nas vendas diárias dos segmentos”, diz Andreta Jr.

Automóveis e Comerciais Leves Híbridos + Híbridos Plug In

Os emplacamentos de autos e comerciais leves híbridos atingiram volume de 6.812 unidades no mês de fevereiro e 14.480 no total do bimestre. “O resultado é mais baixo que o de janeiro, mas a categoria acumula alta no 1º bimestre de 2024 e em relação a fevereiro de 2023”, analisa o Presidente da Fenabrave.

Automóveis e Comerciais Leves Elétricos Puros

Os elétricos puros acumulam 7.995 unidades no ano, com 3.639 emplacamentos em fevereiro. “É um segmento ainda em formação, com bons percentuais de elevação, mas ainda baixos volumes, na comparação com os híbridos e movidos à combustão”,disse Andreta Jr.

Caminhões

Na linha do que vem impactando, de forma positiva, o mercado de veículos como um todo, o segmento de caminhões tem reagido devido à evolução do crédito e por conta da expectativa de melhora na economia em 2024. “O PIB sofreu revisões para cima, nas últimas semanas, e isso é captado pelo mercado de caminhões. A queda neste primeiro bimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, está relacionada à antecipação de compras ocorrida no início de 2023, por conta da mudança de tecnologia dos motores Euro 5 para Euro 6”, analisa Andreta Jr.

Ônibus

Impulsionado por licitações governamentais de aquisição, esse segmento deve apresentar bom resultado este ano, ainda que os índices comparativos a fevereiro do ano passado e do bimestre apontem queda inicial. A grande diferença percentual, em relação aos primeiros dois meses de 2023, se deve à base baixa de comparação. “O segmento de ônibus deve ser impulsionado, entre outras razões, pelo Programa Caminho da Escola, que teve uma grande licitação publicada em 2023, com parte das entregas previstas para este ano”, diz Andreta Jr.

Implementos Rodoviários

O mercado de implementos tem reagido em 2024, impulsionado pelo fato de muitos transportadores terem priorizado a troca dos caminhões em 2023 (por conta da mudança e tecnologia). “Como houve a mudança de tecnologia dos caminhões, no ano passado, o segmento de implementos descolou um pouco do de caminhões no 1º semestre. Em 2024, devemos ter um movimento de recomposição das vendas deste segmento”, explica o Presidente da Fenabrave.

Motocicletas

O segmento de motocicletas segue aquecido, com um dos maiores crescimentos percentuais na comparação com os dois primeiros meses de 2023. “Além da procura crescente por motocicletas, tanto para serviços de entrega como para transporte individual, a melhora de oferta de crédito para os financiamentos deverá impulsionar, ainda mais, este”, afirma Andreta Jr.

Motocicletas Eletrificadas

A partir de janeiro de 2024, os volumes de emplacamentos de veículos eletrificados começam a fazer parte do Relatório de Emplacamentos divulgado à imprensa e disponível no site da Fenabrave.

Com 933 unidades emplacadas até fevereiro, o segmento teve um desempenho abaixo do registrado no mesmo período de 2024. “Ainda é um mercado em amadurecimento, e é normal que essas oscilações ocorram”, opina o Presidente da Fenabrave.

Tratores e Máquinas Agrícolas

Por não serem emplacados, Tratores e Máquinas Agrícolas apresentam dados com um mês de defasagem, pois dependem de levantamentos junto aos fabricantes.

A queda no preço das commodities agrícolas, somada aos efeitos da instabilidade climática, têm causado reflexos no segmento agrícola, de acordo com o Presidente da Fenabrave. “Devemos ficar atentos, no entanto, que as grandes variações percentuais, na comercialização destes equipamentos, têm relação com o menor volume, que é característico deste segmento. Ou seja, diferenças de centenas de unidades podem provocar uma grande variação percentual, diferente do que acontece em segmentos de alto volume, como motocicletas, por exemplo”, finalisa Andreta Jr.