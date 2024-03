Cerca de 80% dos boletos do IPTU 2024 já foram entregues pelos Correios. A previsão é atingir 100% até esta quarta-feira (6). A emissão da guia para pagamento também já está disponível, desde 20, pelo Curitiba App e pelo site da Prefeitura.

O vencimento é 20 de março para pagamento à vista, com desconto de 10%, e também da primeira parcela. O IPTU poderá ser parcelado em dez vezes, de março a dezembro, sempre com vencimento dia 20. Se a data cair em um fim de semana ou feriado, o IPTU poderá ser pago até o próximo dia útil subsequente.

Esse é o segundo ano consecutivo em que o desconto para pagamento à vista será de 10%. Até 2022, a redução era de 4%.

O IPTU 2024 incide sobre 966.843 imóveis, dos quais 135 mil (14%) serão isentos, volume maior que no ano passado, de 127 mil.

Desconto

Neste ano, 4.801 imóveis terão desconto de até 50% no IPTU, com créditos do programa Nota Curitibana. Levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento mostra que ao todo são R$ 328,1 mil em descontos no IPTU 2024.

O desconto no IPTU é uma das vantagens do programa, que incentiva a emissão de nota fiscal, distribui prêmios e acumula créditos. Todo ano, durante o mês de novembro, o contribuinte pode optar pela adesão ao desconto pra o IPTU do ano seguinte.

Como gerar a guia do IPTU?

Como nos anos anteriores, o contribuinte receberá em casa o documento para pagamento à vista e da primeira parcela. As demais parcelas devem ser emitidas no site da Prefeitura ou pelo Curitiba App.

Acompanhe os vídeos sobre como gerar a guia do IPTU 2024 pelo Curitiba App e pelo site.

