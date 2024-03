Um farmacêutico foi preso por falsificação de medicamento e tráfico de drogas no bairro Xaxim, em Curitiba, na terça-feira (05). O homem suspeito teve passagens policiais quando chegou a ser condenado por crimes de disparo de arma de fogo e peculato, e estava em liberdade provisória.

Na investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), foi constatado que o indivíduo comercializava medicações viciantes como morfina, metadona e fentanil. Além de vender, o homem ameaçou uma vítima que se endividou após comprar substâncias com ele.

“Apuramos que o suspeito chegou a vender a dose de fentanil para uma das vítimas pelo valor de R$ 10 mil, causando uma dívida exorbitante. Após viciar a vítima o suspeito passava a fazer ameaças para a vítima e seus familiares para cobrar a dívida, dizendo que era polícia e que havia matado diversas pessoas”, disse a delegada Aline Manzatto.

Ampolas encontradas

Em uma chácara em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, foram encontradas ampolas de morfina e outras medicações injetáveis de uso restrito a hospitais e de venda proibida ao comércio.

Na sobreloja da farmácia que não teve o local informado pela PCPR, quatro salas tinham medicações vencidas, entre as quais remédios controlados e antibióticos. A pena prevista para os crimes somados, podem ultrapassar 30 anos de prisão.

