Todos os 22 terminais de ônibus urbanos de Curitiba passarão a contar com a possibilidade do pagamento de créditos (passagens) para o cartão-transporte (usuário, avulso e estudante) com cartões de débito e crédito.

LEIA MAIS – Cachorros de terminal de Curitiba podem ter sido envenenados; Povo teme mais mortes

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a funcionalidade que já estava em vigor desde outubro do ano passado em 13 terminais, estará disponível a partir da próxima semana nos últimos nove: Boa Vista, Portão, Centenário, Oficinas, Caiuá, Campina do Siqueira, Fazendinha, Boqueirão e Hauer.

O número de máquinas para recarga disponíveis também vai aumentar, de 18 para 46. A implantação será concluída até sexta-feira (8).

Dinheiro ainda é aceito

A instalação das máquinas atende a um pedido dos passageiros que preferem recarregar seus cartões nos terminais. Anteriormente a operação nestes locais só poderia ser realizada em dinheiro, que continua a ser aceito mesmo com as novas máquinas.

A compra de créditos para o cartão-transporte com pagamento em dinheiro não tem cobrança de taxa. Já com o pagamento por cartão de débito sai por R$ 6,08 (taxa de 1,26%) e R$ 6,12 por cartão de crédito (taxa de 1,99%). As taxas são cobradas pelas operadoras de cartão. Os créditos são carregados imediatamente no cartão-transporte após a compra.

“Todas as catracas dos 22 terminais vão contar com máquinas para recarga do cartão-transporte, o que deve facilitar a vida dos passageiros. Em terminais maiores, como Pinheirinho, haverá quatro equipamentos à disposição dos usuários”, diz Vilson Kimmel, gestor da área de Tecnologia da Informação da Urbs.

Além da recarga em terminais, o usuário possui várias formas de aquisição de créditos do cartão-transporte, via whatsapp, aplicativos, lojas físicas e também pela internet. Confira aqui onde carregar o cartão-transporte.

Dentro dos ônibus da capital só são aceitos pagamentos por meio de cartão-transporte, débito ou crédito.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos