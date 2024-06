5 dicas e receitas para aproveitar a festa junina sem sair da dieta

A festa junina é uma das celebrações mais aguardadas no ano pelos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Turismo do Governo Federal, cerca de 30 milhões de pessoas se reúnem anualmente para comemorar o festejo, que tem como uma das suas principais atrações as comidas típicas. Durante o período, o que não falta são pratos como arroz-doce, canjica, maçã-do-amor e curau, que aguçam o paladar. No entanto, essas opções nem sempre são as melhores alternativas para dieta.

“O consumo excessivo desse tipo de alimento vai ocasionar, a curto prazo, um aumento de percentual de gordura, além de alguns sintomas indesejados, como fadiga e cansaço muscular. A longo prazo, o resultado é o surgimento de algumas doenças, como pressão alta, diabetes, cáries, doenças cardiovasculares, obesidade, problema renal e acidente vascular cerebral”, alerta a nutricionista Carla Kellyanne Petuba Magalhães, profissional da área de Nutrição da clínica médica AmorSaúde.

Dicas para curtir o arraial de maneira saudável

Contudo, isso não significa que a festividade precisa ser excluída do seu calendário. É possível participar da comemoração sem sair da dieta. Com algumas substituições e moderações, é possível aproveitar a festa sem culpa e sem mexer nos ponteiros da balança. Para isso, a nutricionista recomenda:

1. Não vá à festa com fome

Ir para uma festa com fome pode gerar impulso de comer diante de tantas opções. “Nesse impulso, podemos deixar de prestar atenção ao que está sendo ingerido e, consequentemente, comer mais, ‘botando para dentro’ tudo o que vier pela frente”, alerta a profissional.

2. Inclua mais fibras na dieta

Antes de sair de casa, consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, castanhas e milho-verde, pois eles irão dar sensação de saciedade.

3. Hidrate o corpo

A boa hidratação faz com que a sede não seja confundida com a fome. Optar sempre pela água também vai ajudar a não cometer exageros com outras bebidas açucaradas e calóricas.

4. Planeje o seu cardápio

Escolha o que vai comer em cada festa. “Há várias festas juninas no mês de junho; por isso, se você provar tudo o que tem na festa em todas as festas, é certo que vai ganhar aquele quilinho extra”, diz Carla Kellyanne Petuba Magalhães.

5. Faça substituições inteligentes

Troque o leite integral pela versão desnatada;

Opte por açúcares mais saudáveis, como mascavo, demerara ou, até mesmo, o xilitol;

Prefira versões assadas ao invés de fritas.

Pamonha doce (Imagem: FeLopes | Shutterstock)

Receitas fit para Festa Junina

A seguir, a nutricionista Carla Kellyanne Petuba Magalhães ensina como adaptar as receitas tradicionais da festa junina para versões mais saudáveis. Confira!

Pamonha doce

Ingredientes

12 espigas de milho-verde com palha

com palha 200 ml de água

2 xícaras de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de coco ralado

1 pitada de sal

Modo de preparo

Com uma faca, corte as espigas rente ao sabugo e coloque os grãos em um liquidificador. Adicione a água, o coco, o sal e o açúcar mascavo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a massa sobre as palhas de milho-verde e amarre. Reserve. Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, coloque as pamonhas na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire com a ajuda de uma escumadeira, espere esfriar e sirva em seguida.

Arroz-doce

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz branco

6 xícaras de chá de água

3 1/2 xícaras de chá de açúcar de coco

1 l de leite desnatado

1 pitada de sal

Cravo-da-índia e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz, a água, os cravos-da-índia e uma pitada de sal e leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo, tampe a panela e aguarde a água secar. Em seguida, adicione o leite desnatado e o açúcar de coco e cozinhe até levantar fervura, mexendo sempre. Assim que engrossar, desligue o fogo, polvilhe com a canela e sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

300 g de milho-branco para canjica

1 l de água

1 canela em pau

2 cravos-da-índia

1 l de leite desnatado

desnatado 1/2 xícara de chá de açúcar

395 g de leite condensado zero açúcar

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o milho-branco, a água, a canela em pau e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e transfira o conteúdo para uma panela grande. Acrescente o leite desnatado, o açúcar e o leite condensado e leve ao fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Bolo de fubá (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)

Bolo de fubá

Ingredientes

4 ovos

4 xícaras de chá de leite desnatado

3 xícaras de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

1 1/2 xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de óleo de coco

100 g de queijo ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, despeje a massa em uma forma de bolo redonda untada com óleo de coco e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Quentão

Ingredientes

100 g de gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas 4 canelas em pau

2 1/2 xícara de chá de xilitol

2 l de água

1 garrafa de cachaça

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o xilitol, a canela e o gengibre e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma cor escura, mexendo sempre. Adicione a água e a cachaça e cozinhe por 25 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Por Milena Almeida