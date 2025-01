GWM ORA 03 é o elétrico que menos perde valor no mercado

Os veículos elétricos da GWM – ORA 03 Skin e GT – são os menos desvalorizados em seus segmentos, de acordo com dados da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), principal referência do mercado para quem deseja comprar ou vender um veículo usado.

Em sua categoria, o ORA 03 GT, que era vendido zero km por R$ 184 mil em janeiro de 2024, foi o modelo que menos perdeu valor no mercado após um ano de uso: apenas 11,96%. Seu principal concorrente, o BYD Dolphin Plus, apresentou desvalorização de 17,41% entre janeiro e dezembro de 2024.

Outros veículos elétricos tiveram uma depreciação ainda mais acentuada, como Mini Cooper (27,18%) e Peugeot E-208 GT (40,77%). Até modelos a combustão da mesma faixa de preço tiveram um desempenho pior no mercado brasileiro, como Hyundai Creta N Line (16,38%) e Jeep Renegade S T270 (19,58%).

A situação se repetiu com o ORA 03 Skin, que era vendido a R$ 150 mil em janeiro de 2024. O elétrico da GWM desvalorizou apenas 13,96% em um ano, enquanto seu principal concorrente, o BYD Dolphin, apresentou uma depreciação de 14,92% no mesmo período.

Outros concorrentes da mesma categoria apresentaram uma perda de valor ainda maior. A versão elétrica do Renault Kwid desvalorizou 42,05% no ano passado. Os modelos a combustão da mesma faixa de preço tiveram um comportamento no mercado um pouco melhor que o Kwid E-Tech, porém ainda assim perderam mais valor do que o ORA 03 Skin. É o caso de Nissan Kicks Exclusive 1.6, Chevrolet Tracker Midnight 1.0 Turbo e Jeep Renegade Longitude T270, que tiveram desvalorização de 14,45%, 15,74% e 16,96%, respectivamente.

“Desde o ano passado, os carros elétricos usados da GWM têm se destacado como os menos desvalorizados em suas categorias, o que é um reflexo direto do sucesso e da crescente demanda por veículos sustentáveis e pela nossa política de preservação de valor dos seus veículos. Essa menor desvalorização do ORA 03 também pode ser atribuída à sua excelente performance, inovações tecnológicas e à alta eficiência energética, que atraem consumidores que buscam não apenas economia, mas também um futuro mais ecológico”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Preço único no Brasil inteiro e recompra garantida

Uma das principais razões da baixa desvalorização dos modelos da GWM está na exclusiva política de preço único para a mesma configuração de carro em todos os estados brasileiros, independentemente da cor e do frete, seja na loja física ou na compra pela internet.

Essa iniciativa é uma inovação exclusiva da autotech que ajuda a preservar o valor de seus veículos, eliminando variações regionais ou entre diferentes concessionárias, assegurando que todos os clientes tenham acesso ao mesmo preço justo.

Além disso, a GWM conta com um programa de recompra garantida em todo o Brasil. A montadora garante a recompra de veículos GWM, com até 2 anos de uso, por no mínimo 80% do valor da tabela FIPE, na condição de que o cliente compre outro modelo da marca por meio do financiamento. (Foto: GWM/Divulgação).