Curitiba registra recorde com temperatura mais alta do ano

Curitiba registrou nesta quinta-feira (23) a temperatura mais alta do ano e do verão: 31ºC. Antes, o dia mais quente de 2025 tinha sido 4 de janeiro, quando os termômetros registraram 30,4°C. Os dados são do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

A quinta-feira foi marcada por abafamento e calor em todas as regiões do Paraná. Além da capital, outras 19 cidades também registraram a temperatura mais alta do ano. Em Capanema, na região Sudoeste, os termômetros marcaram 39.3ºC.

Na sequência aparecem São Miguel do Iguaçu, no extremo oeste do estado, com temperatura de 37.2ºC; Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste, com 35.8ºC; e Candói, na região central-sul, com 35.6ºC.

Conforme o Simepar, na sexta-feira (24) a instabilidade aumenta no Paraná devido à formação de uma frente fria no litoral gaúcho. Por isso, pancadas de chuvas em todas as regiões e temporais de forma localizada poderão ser registrados. O acúmulo pode ser maior nas faixas oeste, leste e sul do Estado.

Confira a lista completa das cidades com as maiores temperaturas:

Apucarana: 30ºC

Capanema: 39.3ºC

Cambará: 34.3ºC

Curitiba: 31ºC

Entre Rios: 28,8ºC

Fernandes Pinheiro: 31.6ºC

Cruzeiro do Iguaçu: 35,8ºC

Guarapuava: 29.6ºC

Lapa: 30,7ºC

Londrina: 33,4ºC

Palmas: 30,9ºC

Santa Maria do Oeste: 30ºC

Pato Branco: 33.9ºC

Pinhais: 31.8ºC

Pinhão: 31.2ºC

Ponta Grossa: 30.5ºC

Candói: 35.6ºC

Santo Antônio da Platina: 32.9ºC

São Miguel do Iguaçu: 37.2ºC

Telêmaco Borba: 33.6ºC