Tem mudanças no trânsito no bairro Campo de Santana, em Curitiba. A partir das 11h desta quinta-feira (7), a Rua Ewerton Leinig Saporski passará a ter sentido único. A alteração, segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), ocorre para trazer mais segurança aos estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Gracita Gracia Gonçalves, da Escola Municipal João Amazonas e usuários da Unidade de Saúde Rio Bonito.

Com a modificação, a Rua Ewerton Leinig Saporski passa a ter sentido único de circulação da Rua Fanny Bertoldi para a Adolpho Bertholdi. A medida na via da Regional Tatuquara, conforme a prefeitura, atende pedidos da população que circula pela área e da comunidade escolar.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Alterações no trânsito

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego, como explica a Setran.

“Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura”.

