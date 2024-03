Lanches, porções e pratos com bacon são as estrelas do 1º Bacon Festval, promovido pelo Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), em Curitiba, a partir desta quinta-feira (7). O festival gastronômico vai até o dia 16 de março e oferece 16 opções, com preços que variam de R$ 4 a R$ 34,90, para agradar quem é do time do “bacon é vida”.

Entre as opções estão crepes com milho e bacon, pasteis, espetinhos de carne bovina e de frango com bacon, dadinhos com bacon e geleia de pimenta, hambúrgueres, batata rústica, quiche, yakissoba, penne cremoso com bacon e até pratos da culinária japonesa, como niguiri, joe de salmão e oniguiri preparados com a carne suína salgada e defumada. Tem até sundae de caramelo com farofa de bacon, para quem não abre mão do toucinho nem na hora da sobremesa. Confira aqui o cardápio completo.

O 1º Bacon Festval abre a temporada de festivais gastronômicos do ano do Mercado Municipal Capão Raso. Com 100 lojas, o espaço conta com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

Integração com o terminal

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

1º Bacon Festval do Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

