Preço do Ovo de Páscoa dispara em quase 30 anos! Veja comparação entre 1995 e 2024

Comprar ovo de Páscoa em 1995 ou 2024? Está mais barato comprar o chocolate para a Páscoa hoje ou há quase 30 anos atrás? Um vídeo publicado no Instagram pelo perfil Nostalgias.com.br surpreende ao relembrar os preços dos ovos de Páscoa em 1995 – bem no início do Plano Real, em que o real ficou equiparado ao dólar.

Num vídeo antigo, de uma propaganda de supermercado, ovos de 180g dos chocolates Chokito, Galak, e outros sabores da Nestlé ficava por R$ 3,89. Em março deste ano, os mesmos ovos – que hoje pesam ou pouco mais, 185g – são encontrados com preço a partir de R$ 49,90 em diferentes lojas e supermercados.

Como ficaria R$ 3,89 com o reajuste da inflação? Com o uso da calculadora do cidadão, disponível no site do Banco Central, o valor de R$ 3,89 é hoje equivalente a R$ 39,59.

Chocolate encareceu

O grama do chocolate nos ovos de Páscoa costuma ser mais caro do que em outros produtos, isso já é conhecido do consumidor. É muito mais em conta comprar chocolate em barra, por exemplo, que chocolate no ovo de Páscoa. Os preços dos ovos costumam a diminuir na semana após o feriado, quando o varejo decide se desfazer do estoque desses produtos sazonais.

Um fator determinante na alta dos preços do chocolate tem sido a longa seca na região da Costa do Marfim e Cana – os dois países respondem por 60% da produção mundial de cacau. Com a influência do El Niño na região, a qualidade e a produtividade da fruta diminuiu, aumentando assim o preço da commodity. As informações são da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau do Brasil (AIPC).

O Brasil é classificado como o sétimo maior produtor de cacau no ranking global, mas a colheita da fruta no país ainda não atende toda a indústria nacional. Por isso, a produção depende do que é trazido do exterior.

