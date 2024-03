250 academias ao ar livre em Curitiba: manutenção “com urgência”

As academias ao ar livre estiveram em pauta nesta quarta-feira (06), durante as discussões da segunda parte da ordem do dia da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Os vereadores aprovaram indicação de sugestão à Prefeitura, apresentada por João da 5 Irmãos (União), pedindo a manutenção desses equipamentos públicos. Líder do governo, Tico Kuzma (PSD) explicou que o Executivo já contratou uma empresa para revitalizar as academias ao ar livre, via processo licitatório.

Curitiba conta com cerca de 250 academias ao ar livre, disse João da 5 Irmãos, mas muitas delas, hoje, “não podem ser utilizadas” devido à má conservação. Conforme o vereador, ele já levou a demanda à secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias. “Quando estamos falando de academias ao ar livre, estamos falando de saúde à população”, completou.

Na discussão da sugestão, Kuzma explicou que a empresa contratada deu início aos reparos há cerca de dois meses. “As equipes já estão trabalhando”, apontou o líder. A sugestão não é impositiva. Cabe ao Poder Executivo avaliar as propostas dos vereadores e acatar, ou não, as propostas.

“Sabemos que as academias são um equipamento que traz saúde às pessoas e hoje são equipamentos que precisam com urgência serem revitalizados”, afirmou Marcos Vieira (PDT). Sidnei Toaldo (PRD) também disse ter recebido pedidos para a revitalização de academias ao ar livre, sendo “alguns aparelhos com risco iminente de causar acidentes”. “Curitiba praticamente saiu na frente e restaurando, renovando, ficará muito melhor”, citou Oscalino do Povo (PP).

Ainda na segunda parte da ordem do dia desta quarta, o plenário rejeitou sugestão, assinada por diversos vereadores, referente às creches conveniadas. Com o debate das duas indicações, as demais votações foram automaticamente adiadas para a próxima semana.

