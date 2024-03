O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia criminal contra um homem investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil. Ele, na condição de professor auxiliar de uma escola particular na cidade da Grande Curitiba, teria praticado abusos sexuais contra duas crianças que frequentavam a instituição de ensino.

O nome da escola particular em que ele atuava não foi divulgado pelo Ministério Público. A denúncia foi oferecida por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a denuncia, já recebida pela Justiça, é decorrente de investigação do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) da Polícia Civil. A investigação comprovou que o então professor utilizava-se de sua posição de autoridade para coagir as crianças a com ele praticar atos libidinosos no banheiro da escola. O criminoso teria filmado e armazenado os abusos em seu telefone celular.

Os atos criminosos teriam ocorrido em novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2024.

Com a ação penal, a Promotoria de Justiça requer a condenação do réu (que já se encontra preso) pelos crimes praticados, previstos no Código Penal (Artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 241-B, por 12 vezes, e artigo 240, §2º, inciso III).

O processo tramita em sigilo na Vara Criminal de Campo Largo.

