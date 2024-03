Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (07)

ADRIANA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 44 ano(s). DIARISTA. MAICON ROGERIO SERVAT. Filiação: IVO RIBEIRO DE OLIVEIRA e VERONICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

ADRIANO KIELTIKA DE SOUZA, 34 ano(s). CONTADOR(A). Filiação: JOSE DE SOUZA e LUCIA KIELTIKA LEAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 17:00h.

ALUIZIO MARTINS, 94 ano(s). MOTORISTA. SEBASTIANA POPOASKI MARTINS. Filiação: ANNA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 13:00h.

ANGELICA DA SILVA, 80 ano(s). DO LAR. SIEGFRIED SCHWANKE. Filiação: ANGELINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 15:00h.

APARECIDA DO ROCIO CARDOZO GOMES, 63 ano(s). DO LAR. Filiação: LEONIDIO CARDOZO GOMES e MARIA PEDROLINA CLAUDINO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 6 de março de 2024.

APARECIDO JOSE DA ROCHA, 69 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO BERNARDES DA ROCHA e ANAZILDA PINTO DE OLIVEIRA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 7 de março de 2024 às 11:30h.

ARLETE MATTOS, 65 ano(s). DO LAR. Filiação: ULISSES RIBEIRO e TEREZA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

AZEMIRA TEIXEIRA DA SILVA, 91 ano(s). AGRICULTOR. MARCIANO TEIXEIRA DA SILVA. Filiação: ROBERTO PEREIRA DA SILVA e ANA MARIA TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DO RIBEIRÃO VERMELHO EM QUITANDINHA – PR, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 17:00h.

BRUNO ABREU DE SOUZA, 27 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: LUIZ MONTEIRO DE SOUZA e VALDENICE APARECIDA DE MOURA ABREU. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

CRISTIANE TUCHINSKI DA SILVA, 47 ano(s). MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: JOACIR SANTIAGO DA SILVA e ROMILDA TUCHINSKI DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 7 de março de 2024.

DEONILDA LEMES DA SILVA, 86 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALCIDES MARTINS. Filiação: GUILHERME LEMES DA SILVA e ANA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:00h.

EDISON LUIZ DE MOURA SERENA, 61 ano(s). PEDREIRO. Filiação: DOMINGOS PIERIN SERENA e DIRNEY DE MOURA SERENA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 11:30h.

ELISA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS, 7 ano(s). Filiação: DENILSON DOS SANTOS e JAQUELINE DE ARAUJO AGNER. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:00h.

ELOISA TEREZINHA BORGES SCHUNCK, 73 ano(s). DO LAR. FREDERICO PLACIDIO SCHUNCK. Filiação: HIVALDO BORGES e LEONTINA SANTANA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 10:00h.

ELZA MARIA JULIATO MORO, 58 ano(s). GERENTE. Filiação: SILVIO JULIATO e MARIA REGINA COSTA JULIATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 7 de março de 2024.

FRANCINE COSTAMILAN WINKLER, 44 ano(s). FISIOTERAPEUTA. Filiação: OSCAR RACHELLE WINKLER e MARCIACOSTAMILAN WINKLER. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 8 de março de 2024.

INOCENCIA DA MOTA GONSALVES, 82 ano(s). AUXILIAR. JOAO JUNGLES GONSALVES. Filiação: JOAO ITAPUAN JUNGLES e EMILIA DE LOROIS DA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de março de 2024.

JOANA DACZKOWSKI PEREIRA, 72 ano(s). DO LAR. MARCOS PEDRO PEREIRA. Filiação: ROMAO DACZKOWSKI e ANTONINA DACZKOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

JOAO CARLOS DA SILVA, 38 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. TANIA LIMA. Filiação: JOAO JOSE DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 6 de março de 2024.

JOAO DE OLIVEIRA, 69 ano(s). VIDRACEIRO(A). MARLI TEREZINHA SA DE OLIVEIRA. Filiação: OSVALDO DE OLIVEIRA e NALDINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

JOAO OTAVIO SIMOES NETO, 73 ano(s). ADVOGADO(A). ELIZABET GUIMARAES. Filiação: DIDIMO MIRANDA SIMOES e NAIR PINTO SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE ANTONIO DE MACEDO, 88 ano(s). MILITAR. AGLAIR ALVES DE MACEDO. Filiação: JOAO ANTONIO DE MACEDO e MARIA LIBANIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 17:00h.

JOSE LUIZ SANTOS, 64 ano(s). Filiação: OZORIO DE SOUZA SANTOS e LICIA BENTA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 09:30h.

JOSNEI DA LUZ PRADO, 50 ano(s). Filiação: AMILTON DO CARMO PRADO e VERGINA DE SOUZA PRADO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 15:00h.

JULIA GONCALVES TAVARES, 24 ano(s). PREPARADOR(A). HELEM. Filiação: MARCELO FERREIRA TAVARES e JUSSARA DO ROCIO BABISZ GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 6 de março de 2024 às 17:00h.

LAURINDA JANEIRO FAVARO, 80 ano(s). COSTUREIRO(A). ORIDES JOSE FAVARO. Filiação: JOSE JANEIRO FILHO e OLIVIA ABRANCHES JANEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

LUIZ MONTAGNINI, 80 ano(s). OUTROS. Filiação: ITALO MONTAGNINI e LOURDES TROVO MONTAGNINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 01:00h.

MARIA DE LOURDES DA COSTA HAUTRIVE, 88 ano(s). PROFESSOR(A). DALTON HAUTRIVE. Filiação: NASCIMENTO JORGE DA COSTA e MARIA DO CARMO G DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 7 de março de 2024 às 14:00h.

MARIA DOS PASSOS FERREIRA DA MAIA, 87 ano(s). PROFESSOR(A). VALDOMIRO FELESBINO DA MAIA. Filiação: JOAO FIDELES FERREIRA e GRISELDA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 12:30h.

MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES, 85 ano(s). DO LAR. JOAO FERNANDES GOMES. Filiação: JOAO FERNANDES DA SILVA e FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA SANTINA DE MOURA, 90 ano(s). DO LAR. Filiação: GREGORIO DIAS DE MOURA e ANGELICA MARIA LEME. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 7 de março de 2024.

MARIA SENHORA DOS SANTOS, 88 ano(s). DO LAR. Filiação: SERGIO JOSE DA SILVA e MARIA ANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 11:00h.

MARIO TRINDADE QUILLANTE, 56 ano(s). EMPRESARIO(A). ANA REGINA QUILLANTE. Filiação: ILO QUILLANTE e NILDA TRINDADE QUILLANTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 13:30h.

MARLENE DOS PASSOS DE SANTANA, 76 ano(s). DOMÉSTICA. GENIVAL COSTA DE SANTANA. Filiação: PEDRO ANICETO DOS PASSOS e JACI VELLHO DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 15:00h.

NAIR HERMANN, 78 ano(s). ENFERMEIRO(A). ARISTIDES DOS SANTOS HERMANN. Filiação: NORBERTO DE SOUZA e MERENTINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 17:00h.

NEIVA APARECIDA GONCALVES, 61 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ANTONIO CARLOS GONCALVES. Filiação: ANTONIO MARTINS e NIVAIR DE RAMOS MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:00h.

NELSON SILVIO PIRES, 77 ano(s). MOTORISTA. MARGARIDA MARTINS LOUCAO. Filiação: ERCILIA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 7 de março de 2024.

NILZA RODRIGUES ALVES, 95 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO RODRIGUES ALVES e MARIA RODRIGUES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 14:00h.

NOEME DE ALMEIDA MENEZES, 91 ano(s). DO LAR. GERALDO LEITAO DE MENEZES. Filiação: CRISTIANO DE ALMEIDA e BEATRIZ DE MENEZES ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 7 de março de 2024.

ONIRA PIRES BERTUOL, 97 ano(s). Filiação: OCTAVIANO DO AMARAL PIRES e ANDRADINA DO AMARAL PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 7 de março de 2024.

PEDRO VALMIR BOGLER, 53 ano(s). AGRICULTOR. LELIA JACINTA BOGLER. Filiação: ORLANDO BOGLER e ROSA FURLAN BOGLER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NA CIDADE DE MISSAL – PR, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 17:00h.

ROSA TEREZA DOS SANTOS, 83 ano(s). DO LAR. NIVALDO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ALVES e MARIA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 7 de março de 2024.

VARDICA ROQUE, 79 ano(s). COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO ROQUE e FRANCISCA ALMEIDA DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 17:00h.

VINICIOS ANDERSON DE CASTRO, 35 ano(s). MANOBRISTA. Filiação: JOAO CARLOS DE CASTRO e ROSANGELA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:30h.

