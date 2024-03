Prefeito de Pontal do Paraná recebe entusiastas da VNT

Na última terça-feira (05/04), o Prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes recebeu um grupo de entusiastas da Velocidade na Terra (VNT) do Paraná, numa reunião promissora, para falar sobre o Esporte a Motor. E nessa reunião cogitou-se a possibilidade da construção de um Autódromo de Velocidade na Terra no Litoral Paranaense, para ser utilizado fora do período do Verão e movimentar as cidades litorâneas.

Na ocasião, também estiveram presentes Eduardo Saçaki (o Japonês Voador #89), Coordenador de Esportes a Motor, da Secretaria do Esporte do Estado do Paraná, João Carlos Marcon, Chefe do Escritório Regional do Litoral, de Pontal do Paraná, Leonardo Gomes, Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, de Pontal do Paraná, José Mário do Amaral, da Federação Paranaense de Automobilismo, José Manoel Dapena Rodriguez e Leandro David Stadler promotores da VNT Paraná (RS Motorsport), Maurício Cavali, piloto, Davicris de Cristo, piloto e repórter da Turismo Nacional, e, Alexandrino Bispo Neto, jornalista do Programa Automania.

A ideia é encontrar uma área que caiba uma “Praça Desportiva” para o Esporte a Motor, com um circuito de Velocidade na Terra, pista oficial de Arrancada na Terra e ainda com espaço para encaixar o Velocross, Motocross, Bicicross, além de Corridas de Pedestres, Encontros de Carros Antigos e Clubes de Veículos Icônicos de várias épocas. O Prefeito Rudão Gimenes se comprometeu em conversar com empresários da região para definirem uma área para essa Área para o Esporte a Motor, o que certamente movimentará a cidade na “baixa temporada”.

“A ideia de trazer competições automotivas para as cidades litorâneas fora da época do verão nos agrada muito. Essa “Praça Desportiva” certamente traria mais rendas para hotéis, restaurantes, farmácias e postos de combustíveis, entre outras atividades das cidades, além de poder realizar boas atrações para a população do Litoral Paranaense”, declarou Eduardo Saçaki. “Em breve teremos mais novidades sobre essa Praça Desportiva e caso haja o espaço desejado, teremos uma previsão para inauguração e quem sabe alguma corrida ainda este ano”, concluiu Saçaki.