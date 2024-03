FYR the Ladies no Dia das Mulheres e rock nacional no CWB Rock N’ Hall

Nesta sexta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, o CWB Hall, no Prado Velho, em Curitiba, será palco do show FYR the Ladies, com clássicos do rock’n roll interpretados por Johaine, Suicide Blonde e Franboesa Band. Já no sábado (09), a casa será palco do melhor do rock nacional dos anos 80 com o retorno da banda Veraneios Rock.

Os ingressos antecipados para sexta-feira custam a partir de R$ 15 mais taxa administrativa. No sábado o valor é de R$ 20 mais taxa administrativa, com a cortesia de dois chopes Pilsen 300 ml para quem comprar a entrada antecipada pela plataforma Bilheto.

LEIA TAMBÉM:

>> Bar de Curitiba com quase 60 anos é sucesso com o caldo de piranha, o “viagra dos rios”

>> Madonna diz que conversou com Deus em experiência de quase morte

Após uma reforma em 2024, o CWB Rock N’ Hall está com estilo renovado e mais lugares para sentar. A casa também oferece opções gastronômicas e nova carta de drinks, além do tradicional chope.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto. Alguns dos eventos, como os dessa semana, contam com o sistema ‘Meia Entrada Para Todos’.

FYR the Ladies e Veraneios Rock no CWB Hall

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4142, Prado Velho – Curitiba

Ingressos: FYR the Ladies, sexta-feira, 8 de março

Veraneios Rock no Sábado, 9 de março

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos