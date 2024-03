Setor automotivo vivencia a ascensão feminina

O público feminino vem ganhando destaque nas mais variadas áreas a cada ano que passa, incluindo a indústria e o mercado automotivo. A presença feminina no setor teve um aumento significativo na última década. De acordo com um estudo realizado pela Data OLX Autos, o envolvimento das mulheres no segmento cresceu quase 3%, nos últimos 6 anos. Segundo a avaliação, que utilizou informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e dados atualizados do mercado de trabalho formal, a força de trabalho feminina no mercado automobilístico era de 16,8% em 2011. Dez anos depois, essa participação subiu para 19,4%. A pesquisa também revelou um leve aumento da presença feminina no setor de comércio de automóveis. De 22,6% em 2011, passou para 23,1% em 2021.

Apesar da participação feminina no comércio de automóveis ser maior do que na indústria automotiva, há uma grande diferença quando comparada ao comércio em geral, onde as mulheres representam 44,1% do total de postos de trabalho, um percentual mais próximo da divisão populacional do país.

O setor, majoritariamente ocupado por homens, vem evoluindo ano a ano. Linda Rossi Oliveira, consultora de Vendas na Concessionária Ford Slaviero, de Curitiba, relembra alguns desafios: “Com certeza, ainda temos barreiras que precisamos enfrentar para avançar, pois há quem pense que as mulheres não entendem de carros. Ainda bem que, aos poucos, o cenário está mudando”.

Crescimento e importância da mulher

Mesmo com o preconceito enfrentado no passado, Linda e a também consultora de Vendas da Ford Slaviero Flávia Alves Machado Rosa acreditam que as mulheres tendem a ganhar cada vez mais espaço na área. “Aos poucos, o público feminino vem crescendo e conquistando o mercado, ao ocupar cargos de liderança. Com o passar dos anos, vamos conquistando nosso lugar, com muito profissionalismo, superando o preconceito”, relata Flávia. Segundo ela, o tabu vem sendo quebrado nos últimos anos. “Nós mostramos que entendemos muito de carros e temos uma sensibilidade apurada para entender as demandas do consumidor”.

A presença feminina vai além de inspirar outras mulheres a ingressarem no setor automotivo. “Não é à toa que elas ocupam cargos diversos, desde desenvolvimento, engenharia, gestão e pesquisa, até pintura e reparos. Caminhamos a passos largos rumo a maior diversidade e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho”, finaliza Flávia.