“Maior costelada de Curitiba” acontece neste domingo; veja detalhes!

Acontece no próximo domingo (10), no bairro São Brás, em Curitiba, a 5ª Costelada dos Bravos. O evento é organizado e promovido pelo Chef Marcos Oliveira, chef de cozinha e mestre assador, proprietário do restaurante Bucaneiro. A Costelada já uma tradição na região e vai acontecer no Clube Flamenguinho, Rua Zacarias Mansur, 308. A estrela da festa, como sempre, será a Costela no Fogo de Chão.

O ingresso open food adquirido de forma antecipada custa R$ 89. Além da Costela, o evento também conta com um churrasco completo: será servido Panceta à Pururuca, filé de coxa, linguicinha e pão de alho – arroz, maionese, mix de folhas e aipim com bacon e provolone também fazem parte do cardápio.

Além da comida boa, tem música boa também. As atrações musicais ficam por conta da banda Museos DUO – Rock Clássico – e a dupla sertaneja Erik e Odair. O evento também contará com o cuteleiro Milton Rodrigues, participante do reality Desafio Sob o Fogo, forjando uma faca ao vivo. Os organizadores também prometem uma área Kids e o clube Flamenguinho disponibiliza estacionamento – cobrado à parte.

Os ingressos estão sendo vendidos no Restaurante Bucaneiro, localizado na rua Antônio Escorsin, 1411 diretamente com organizadores nos respectivos contatos: Bryan (41) 98893-0905 e Marcos (41) 99761-1312.

Os ingressos estão no terceiro lote (R$ 89 – promocional) e podem ser adquiridos antecipadamente ou comprados na entrada do evento (aí o preço é de R$ 99). Crianças de 0 a 5 anos não pagam, crianças de 6 a 11 anos pagam meia.

Serão vendidos também no dia do evento Chopp e bebidas não alcoólicas. Os drinks ficam por conta da bartender Dayana Nobre. “Um evento completo para a família passar um delicioso domingo, regado de muita comida boa, churrasco, música e diversão”, dizem os organizadores.

A 5ª Costelada dos Bravos será no domingo, a partir das 13h. O Clube Flamenguinho fica na Rua Zacarias Mansur, 308, bairro São Brás.

