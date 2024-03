NGK destaca três tendências no sistema de injeção de combustível

A Niterra, multinacional japonesa detentora das marcas NGK e NTK e especializada em componentes para sistemas de ignição e sensores automotivos, compartilha “insights” sobre as tendências atuais no desenvolvimento de sistemas de injeção de combustível e destaca três inovações que estão impulsionando a eficiência energética e a redução de emissões de poluentes em veículos.

1- Adoção de injeção direta: a tecnologia de injeção direta está se tornando universal na indústria automotiva. Anteriormente reservada para veículos de alta categoria, a injeção direta agora está sendo amplamente adotada em veículos populares.

2- Aumento do uso de motores turboalimentados: os motores turbos são cada vez mais comuns, com o controle eletrônico da pressão de sobrealimentação sendo realizado pelo sistema de injeção. Essa abordagem permite uma gestão mais precisa do combustível, resultando em maior eficiência e menor emissão de poluentes.

3- Presença de motores 3 cilindros e ‘downsizing’: a tendência de motores de 3 cilindros segue a filosofia de downsizing, visando reduzir a cilindrada do motor para melhorar a eficiência energética. Essa abordagem, combinada com o aprimoramento da tecnologia de injeção, promove uma redução significativa no consumo de combustível e nas emissões de CO2.

Contribuição para a sustentabilidade ambiental

As tendências mencionadas visam a redução das emissões de poluentes e buscam aumentar a eficiência energética dos veículos, sendo impulsionadas por regulamentações ambientais cada vez mais exigentes. Nesse sentido, iniciativas como o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) no Brasil funciona como aliado do desenvolvimento de novas evoluções automotivas. O Proconve estabelece limites de emissões e metas de redução, incentivando as montadoras a investir em tecnologias mais limpas e eficientes.

“Em termos técnicos, para minimizar as emissões, são adotados sistemas de injeção mais sofisticados e catalisadores no sistema de escape. Para otimizar a eficiência energética, são aplicadas tecnologias como velas de ignição de materiais nobres, melhorias no projeto das câmaras de combustão e redução das perdas mecânicas no motor”, afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil.

Com o compromisso de oferecer respostas que estejam em conformidade com os mais exigentes padrões ambientais, a Niterra disponibiliza, por meio de suas marcas NGK e NTK, uma vasta gama de componentes, que incluem velas, cabos e bobinas de ignição, velas de aquecimento sensores automotivos, entre outros produtos. Além de fabricar essas peças, a empresa se destaca pela implementação de iniciativas globais voltadas para a preservação do meio ambiente e para promover a sustentabilidade em suas operações.