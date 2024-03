Luson estreia novo conceito na revenda do Tarumã

A Luson Veiculos concessionaria Volkswagen, atuando a 30 anos no segmento automotivo em Curitiba e região, reinaugura a sua loja da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, nessa sexta-feira, 8 de março, atendendo a um novo conceito mundial da marca Volkswagen. O conceito New Brand Design é um novo posicionamento que está em sintonia com a proposta de digitalização da marca, sempre em busca de oferecer uma experiência inovadora aos clientes. O New Brand Design veio para marcar uma nova era na comunicação da marca, que se traduz em um visual leve, sofisticado, ousado e colorido. É moderno e alia tecnologia à humanização. O New Brand Design é muito mais que um novo logo. É uma nova atitude da marca, muito mais moderna, digital, conectada e voltada para o futuro, com as pessoas em primeiro lugar. Estarão presentes na reinauguração, o Srs. Ciro Possobom CEO da Volkswagen do Brasil, Roger Corassa vice-presidente de vendas e marketing, Sra. Simone Moras diretora de vendas e marketing dos serviços financeiros Volkswagen e Sr. Mauricio Barreto gerente região sul. A Luson concessionária Volkswagen no Tarumã em Curitiba ficou ainda melhor, mais bonita e aconchegante. Através da sua diretoria, e na palavra de seu diretor geral Sr. Edinelson Góes, representando a família Cruz proprietária da Luson, agradece a todos os seus clientes, a Volkswagen do Brasil e a seus colaboradores. Pensou Volkswagen pensou Luson.