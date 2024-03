Linha Renault Oroch 2024 ganha nova versão Iconic

A Renault amplia a gama da picape Oroch com o lançamento da versão Iconic. Ela chega com a proposta de combinar a eficiência e robustez do motor 1.6 SCe e da transmissão manual de seis velocidades com o estilo, tecnologia e equipamentos da Outsider.

Com isso, a Oroch passa a ser oferecida em quatro opções: PRO, Intense e Iconic, todas com o eficiente motor 1.6 SCe, com 120 cv e 16,2 kgfm de torque e transmissão manual de seis velocidades, e Outsider com o motor turbo 1.3 TCe Flex, com 170 cv e 27,5 kgfm de torque e transmissão CVT XTRONIC® de oito velocidades.

“Com a nova versão Iconic, atendemos a um consumidor que quer uma picape com ótimo custo-benefício para o uso diário e com mesmo nível de tecnologia e conforto que ele encontra em um SUV”, explica Aldo Costa, diretor de marketing da Renault do Brasil.

Externamente, a Oroch Iconic traz elementos da versão Outsider, como os alargadores de para-lamas, revestimento da coluna B em black piano, capota marítima e roda diamantada biton, que agregam personalidade ao modelo.

Internamente, a Oroch Iconic traz bancos e laterais de porta revestidas com tecido de padronagem inédita, com detalhes em laranja e equipamentos como ar-condicionado automático e digital, sensores crepuscular e de chuva, câmera de ré e volante revestido de couro.

A versão Iconic também traz os itens já presentes na Intense, como o sistema multimídia EasyLink de 8” com conexão sem fios, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria.

Em todas as versões da Oroch há um completo pacote de segurança ativa que garante a segurança dos ocupantes em diferentes condições de rodagem: Controle de Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Assistente de Partida em Rampas (HSA), Sistema Anti-Capotamento (RMI), e freios ABS com BAS (Brake Assist System).

Inovadora desde sua concepção, a Oroch foi a primeira picape nacional que combinou o conforto de um SUV com a versatilidade de ter uma caçamba na medida certa, trazendo amplo entre-eixos e espaço interno, bem como suspensão independente nas quatro rodas – MacPherson na dianteira e Multilink atrás – permitindo ao modelo um rodar confortável e seguro em diferentes condições.

A Oroch traz o conforto de uma verdadeira picape, com 2.829 mm de entre-eixos, que garante espaço amplo para todos os ocupantes. Cinco passageiros viajam confortavelmente graças ao ótimo espaço para pernas e cabeças. Ao volante, o motorista encontra facilmente uma posição ideal de dirigir graças aos ajustes de altura do banco e da coluna de direção. A posição de dirigir elevada garante ótima visibilidade e facilita a identificação de obstáculos ao redor do veículo, garantindo maior segurança. O volante ergonômico tem ótima empunhadura.

A caçamba comporta 683 litros e traz 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade. Para ajudar no transporte de carga existem oito anéis de fixação (cada um suporta 50 kg), que podem ser rebatidos quando não estão em uso. A tampa da caçamba suporta até 80 kg. A capacidade de carga total do veículo é de até 680 kg.

Versões e preços

A Oroch está disponível nas seguintes versões:

PRO:

Preço: R$ 116.860,00

Motor/Transmissão: 1.6 SCe/ Manual de seis velocidades.

Principais equipamentos: ar-condicionado, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, travas e vidros dianteiros elétricos. Protetor de caçamba, pneus verdes de uso misto e alarme. Airbag duplo, freios ABS com BAS, Controle de Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Sistema Anti-capotamento (RMI) e Assistente de Partida em Rampas (HSA).

Intense:

Preço: R$ 124.960,00

Motor/Transmissão: 1.6 SCe/ Manual de seis velocidades.

Principais equipamentos: Todos da versão PRO, mais roda de liga leve de 16”, EasyLink de 8” com conexão sem fios, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria.

Iconic:

Preço: R$ 127.800,00

Motor/Transmissão: 1.6 SCe/ Manual de seis velocidades.

Principais equipamentos: Todos da versão Intense, mais ar-condicionado automático e digital, sensor crepuscular e de chuva, alargadores de para-lama, capota marítima, coluna B com revestimento em black piano, câmera de ré, bancos com revestimento em tecido com detalhes laranja, volante revestido em couro e roda diamantada biton.

Outsider:

Preço: R$ 151.760,00

Motor/Transmissão: turbo 1.3 TCe Flex/CVT X-Tronic com oito velocidades.

Principais equipamentos: Todos da versão Iconic, mais grade frontal com detalhes cromados, santantônio, faróis de milha auxiliares, grade do vidro traseiro, bancos com revestimento premium, e motor turbo 1.3 TCe Flex, com transmissão CVT XTRONIC® de oito velocidades.