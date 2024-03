Tem morador da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e de mais cidades do Paraná com uma grana extra na conta, vinda do concurso 2697 da Mega-Sena. Acertadores de cinco das seis dezenas sorteadas, eles “passaram raspando” no prêmio principal de R$ 3,5 milhões, no sorteio realizado na noite de quinta-feira (7), e vão receber R$ 18.712,71 cada.

Resultado Mega-Sena 2697: 10, 11, 13, 25, 27 e 42

LEIA AINDA – Lotofácil 3047 milionária paga prêmio para cinco apostas e dois bolões de Curitiba

As apostas do Paraná são todas simples, feitas nas cidades de Itaperuçu (RMC), Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon. Veja abaixo detalhes e as lotéricas onde foram feitas as apostas.

E como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena concurso 2697, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (9).

Mega-Sena 2697

Apostas de Curitiba e do Paraná ganhadoras com cinco acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR BRASIL LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$18.712,71 ITAPERUCU/PR LOTERIAS ITAPERUCU 6 Não Simples 1 R$18.712,71 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR LOTERICA SORTE GRANDE 6 Sim Simples 1 R$18.712,71

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para jogar na Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!