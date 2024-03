Veja as lotéricas da sorte!

Bateu na trave! Cinco apostas e dois bolões feitos em Curitiba ficaram a apenas uma dezena do prêmio principal de R$ 1,7 milhão da Lotofácil concurso 3047. No sorteio realizado na noite de quinta-feira (7), quatro apostas, das cidades de Morro do Chapeu (BA), Muriaé (MG), Capela de Santana (RS) e Joinville (SC) fizeram 15 acertos e vão dividir o prêmio milionário.

Resultado da Lotofácil 3047:

01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25

Mas os ganhadores da capital paranaense não vão ficar de “mãos abanando”. As cinco apostas simples vão embolsar R$ 1.070,87 cada. O mesmo valor será divido entre os apostadores que participavam dos dois bolões. Veja abaixo onde foram feitas as apostas!

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (8), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil – Concurso 3047

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.070,87 CURITIBA/PR LOTERIAS ANA PAULA 15 Sim Simples 1 R$1.070,87 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.070,87 CURITIBA/PR LOTERIAS LUA DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$1.070,87 CURITIBA/PR MULTI LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$1.070,84 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 15 Não Bolão 7 R$1.070,86 CURITIBA/PR QUINA TREZE 15 Sim Simples 1 R$1.070,87

