Um cruzamento perigoso no bairro Jardim Botânico, em Curitiba registrou, na manhã desta sexta-feira (08) mais um gravíssimo acidente. O acidente ocorreu na Avenida Afonso Camargo, em um trecho onde há um retorno, bem em frente à Rodoferroviária de Curitiba. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local para atendimento. Um ônibus biarticulado e um carro se envolveram na batida.

O cruzamento é perigoso, pois o motorista precisa ultrapassar a canaleta do biarticulado para chegar ao outro sentido da Avenida Afonso Camargo. Estamos falando de um trecho de visibilidade complicada e que, infelizmente, já foi palco para graves acidentes envolvendo ônibus e automóveis.

Na colisão desta sexta-feira um carro e um biarticulado estavam envolvidos. Ainda não há o número de feridos, mas três viaturas dos bombeiros foram deslocadas para atendimento. Sendo uma delas um caminhão de grande porte e outra uma ambulância.

O retorno precisou ser bloqueado por causa do acidente. Essa interdição gerou um mega congestionamento no Centro de Curitiba, já que ali perto está outro cruzamento super movimentado neste horário de pico: o cruzamento da Avenida Presidente Afonso Camargo com a Rua Mariano Torres.

