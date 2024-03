Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a sexta-feira (08)

AFONSA VALEJO RAMIRES, 78 ano(s). DO LAR. PEDRO ABILIO RAMIRES. Filiação: BENEDITO VALEJO e MERCEDES ARECO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

ALCEMAR INACIO DE LIMA, 53 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: SANTINA INACIO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

ANTONIO DOS SANTOS VAZ, 63 ano(s). VENDEDOR(A). JAQUELINE BEATRIZ MADSEN DOS SANTOS VAZ. Filiação: PEDRO DOS SANTOS VAZ e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS VAZ. Sepultamento: CEMITERIO DE BATEIAS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

ANTONIO MARCOLINO ALVES, 74 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. LUCIA DE FATIMA DOMINGOS ALVES. Filiação: GERALDO MARCOLINO ALVES e MARIA SEBASTIANA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO DA ROSA, 70 ano(s). ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. ANA LUCIA ZART DA ROSA. Filiação: ROBERTO DA ROSA e MARIA IONOR DA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 9 de março de 2024.

CELIA MASSALAK, 50 ano(s). DO LAR. Filiação: RAFAEL MASSALAK e CLOTILDE MASSALAK. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 8 de março de 2024.

DIAIR BOZZE, 84 ano(s). DO LAR. ACIR BOZZE. Filiação: ALBERTO BOZE e MARIA OTCHCOSKI BOZE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 14:00h.

DIVO APARECIDO ROSA, 56 ano(s). MOTORISTA. MARIA DIVINA DA SILVA ROSA. Filiação: TADEU ANTUNES DA ROSA e MARIA GRACI DA ROSA. Sepultamento: CEMITÉRIO DOS PINHEIROS EM ITAJAÍ – SC, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

DORLI GRABOWSKI, 83 ano(s). PSICÓLOGO(A). JOSE ROMILDO GRABOWSKI. Filiação: OROZIMBO CORNELIO DO AMARAL e MARIA ROSA FERNANDES DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 14:00h.

EDUARDO ARI FAGUNDES, 77 ano(s). OUTROS. ZORAIDE COLACO CORTES. Filiação: OLIMPIO FIRMO DO ROSARIO e IZABEL FAGUNDES DO ROSARIO. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 14:00h.

EDVAL VALENTIN SCALISE, 56 ano(s). COMERCIANTE. SOLANGE APARECIDA FELIX SCALISE. Filiação: LUCIANO SCALISE e IRES SCALISE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 16:30h.

ELIANE INES BECKER, 54 ano(s). DO LAR. Filiação: HENRIQUE BECKER e LEONICE BECKER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

ERIVAL GERALDO MARIANO PINTO, 55 ano(s). MARCENEIRO. SONIA MARIANO PINTO. Filiação: DURIVAL MARIANO PINTO e EUNICE APARECIDA MARIANO PINTO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 8 de março de 2024.

FRANCISCA CAMELO DE ARAUJO, 85 ano(s). DO LAR. Filiação: ROSA VALENCIO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

GENILSON AROLDO DOS SANTOS CORDEIRO, 47 ano(s). MOTORISTA. ANDREIA EVANGELISTA CORDEIRO. Filiação: VILSON AROLDO CORDEIRO e LEONILDA DOS SANTOS CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 11:30h.

HELANI PEREIRA GOMES, 98 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA GOMES FILHO e HELADIA PEREIRA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de março de 2024 às 19:30h.

HELENA VENAR MACHADO, 81 ano(s). DO LAR. JOAO MACHADO. Filiação: JOSE VENAR e CATARINA OLIARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 14:00h.

JACIRA CRUZ, 89 ano(s). DO LAR. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA CRUZ e ALICE TRAIN CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

JANE LOPES DO NASCIMENTO, 80 ano(s). MANICURE. GERSON DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO. Filiação: TEOFILO BATISTA LOPES e JANDIRA BATISTA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

JOEL CHAVES, 54 ano(s). MARCENEIRO. Filiação: JOABE DA CRUZ CHAVES e MARIA DO CARMOS BORGES CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 16:00h.

JORGE CUSTODIO DE LUCENA, 91 ano(s). ADVOGADO(A). MARIA DO CARMO SOARES DE LUCENA. Filiação: MANUEL SEVERINO PEREIRA DE LUCENA e MARIA ODETE PEREIRA DE LUCENA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:30h.

JOSE ANTONIO DA SILVA, 77 ano(s). LAVRADOR. JUCIRA WEBER. Filiação: JOSE ANTONIO QUIRINO DA SILVA e MARIA RUFINO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de março de 2024 às 10:00h.

JOSE CAMPEAO, 79 ano(s). VIGILANTE. MARIA ROSA CAMPEAO. Filiação: ALTIBANO CAMPEAO e ENOEMIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 13:00h.

LEONILDE VEIGA CIBRO VOLPATO, 72 ano(s). DO LAR. MARCOS VAOPATO. Filiação: JOSE CIBRO e INEZ VEIGA CIBRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

LUCELIA DA SILVA, 46 ano(s). OPERADOR(A). Filiação: MARA REGINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 9 de março de 2024 às 09:30h.

MANOEL ROQUE, 72 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. MARIA DE LOURDES SANTANA ROQUE. Filiação: MANOEL ROQUE SOBRINHO e FELICIA GRAGEFE. Sepultamento: CEMITÉRIO DE SÃO JOÃO DO CAIUA /PR, sexta-feira, 8 de março de 2024.

MARIA AMELIA MARTINS DE SOUZA, 85 ano(s). DO LAR. JOAO BATISTA DE SENA. Filiação: SEBASTIAO MARTINS e JOVENTINA CANDIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 09:00h.

MARIA DA APARECIDA SOUZA MACHADO, 67 ano(s). DO LAR. JOSE LUIZ DE SOUZA MACHADO. Filiação: IZALTINO JUSTUS GARCIA e JESUINA LACERDA DA ROCHA GARCIA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA SZELIGA XAVIER, 72 ano(s). PROFESSOR(A). ARTUR JOSE RODRIGUES XAVIER. Filiação: HILARIO SZELIGA e JOSEFA BULEK SZELIGA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 8 de março de 2024.

MARIA LASKAWSKI, 72 ano(s). DO LAR. VICENTE LASKAWSKI. Filiação: HIPOLITO LECH e ROSA LECH. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL DE ARAUCARIA – ARAUCARIA/PR, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 11:00h.

MARLY MARIA BIALY, 89 ano(s). DO LAR. ROMEU BIALY. Filiação: BOLESLAU TULESKY e HELENA TULESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

MATEUS ROGERIO BRAZIL FONTANELLA, 86 ano(s). EMPRESARIO(A). ZELIA CATARINA FONTANELLA. Filiação: LYDIO FONTANELLA e IRACEMA BRAZIL FONTANELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 11:00h.

MIRAILDES IZABEL CORA ALEIXO, 64 ano(s). DIARISTA. JOSE APARECIDO ALEIXO. Filiação: ARISTIDES CORA e AVELINA ALEIXO CORA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 8 de março de 2024.

OLIVIO IVAINSKI, 66 ano(s). MARCENEIRO. SUELI SANTOS. Filiação: JOSE IVAINSKI e IZOLINA IVAINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de março de 2024 às 16:00h.

PEDRO VALENTIM DE FARIAS, 54 ano(s). PEDREIRO. CIDELICE CANDIDA DE OLIVEIRA. Filiação: DJALMA VALENTIM DE FARIAS e ANA DE OLIVEIRA FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 16:00h.

ROSANA SILVA DA COSTA DE ALMEIDA, 52 ano(s). CHEFE COZINHA. CLEMIR ANTONIO LOURENCO DE ALMEIDA. Filiação: VALDOMIRO LOPES DA COSTA e GERALDA SILVA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BORRAZOPOLIS, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 17:00h.

THEREZINHA BALCIUNAS MOUSIADIS, 87 ano(s). SEGURANÇA. ATHANASIOS VASILIOS MOUSIADIS. Filiação: MIGUEL BALCIUNAS e LEONOR BALCIUNAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 09:00h.

VICTOR JOSE PAWTEL, 91 ano(s). TORNEIRO MECÂNICO. JURACI ANTONIA PAWTEL. Filiação: BRONISLAU PAWTWL e MARIANA PAWTEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de março de 2024 às 10:00h.

