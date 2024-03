Câmera flagra suspeitos de aterrorizar creche na RMC; polícia pede ajuda

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou vídeos de câmeras de monitoramento que mostram o momento em que dois homens invadiram o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Branca de Neve, no bairro Cesar Augusto, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A situação aconteceu por volta das 7 horas de quarta-feira (06). Os homens aproveitaram que o portão do CMEI estava aberto para entrar no local. Já dentro da escola, eles renderam as professoras e roubaram dois celulares.

Nas imagens de câmeras de monitoramento é possível identificar que um dos suspeitos veste calça jeans, blusa de moletom preto, tênis, boné e está com uma arma na mão. O segundo suspeito está vestido com uma calça de cor bege, blusa de moletom cinza e boné.

Além dos aparelhos, os suspeitos também pediram as chaves dos carros. Entretanto, não conseguiram encontrar os objetos e fugiram a pé.

De acordo com o delegado da PCPR Igor Moura, os homens ameaçaram funcionários e os estudantes e, ao serem alertados sobre a presença de crianças e bebês, afirmaram que não se importavam.

“Quem souber quem são, ou tiver alguma informação que possa nos auxiliar a identificar esses suspeitos, por favor, denuncie”, orienta o delegado.

Como fazer uma denúncia para a Polícia Civil

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que ajudem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3605-6551, diretamente para a equipe de investigação do caso.

