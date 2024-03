Nova plataforma terá agenda de destinos com aluguel de motos Ducati

On The Road

A Ducati do Brasil lança a plataforma de passeios “Ducati On The Road”, em parceria com a Rox Motos. O calendário de eventos estreia com o passeio para a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, programado para o dia 16 de março, sábado.

São 20 vagas disponíveis para motociclistas apaixonados pela marca italiana, com oito modelos Ducati à disposição para alugar. Entre eles: Monster, Diavel 1260S, Multistrada V4S, XDiavelS, Streetfighter V4S e DesertX, permitindo vivenciar a experiência de pilotar uma Ducati.

Os participantes contarão com receptivo com café da manhã, dois guias profissionais, carro de apoio, pedágios pagos e seguro de vida da Porto Seguro para os participantes, além de suporte técnico.

Para alugar a sua Ducati ou inscrever-se para participar do passeio com a sua Ducati acesse o site oficial da Ducati (https://www.ducati.com/br/pt/eventosducati).

Detalhes e Preços

O check in será às 8h na sede da Rox Motos (Rua Alcides Lourenço da Rocha, 281 – Brooklin), com café da manhã e retorno previsto às 17h.

O almoço será no restaurante La Terraza, com cardápio inspirado na culinária local com um toque de sofisticação, num ambiente que combina elegância e vista panorâmica da serra.

Valores de inscrição:

Piloto: R$ 100,00;

Piloto com garupa: R$ 150,00.

Aluguel de motos: favor consultar o site: https://www.ducati.com/br/pt/eventosducati. As motos alugadas serão entregues com tanque cheio.