Novo Discovery Sport 2024, luxo e tecnologia de ponta

Com novo padrão de refinamento alinhado aos padrões de luxo moderno da marca, chega ao mercado brasileiro o novo Discovery Sport 24 MY. O veículo é a opção ideal para aventuras em família, contando com a opção de até sete lugares e o mais recente sistema de infoentretenimento Pivi Pro 2, integrado a uma nova tela tátil de vidro curvo.

O Novo Discovery Sport 2024 MY já está disponível para compra em toda a rede de concessionárias JLR, com preços a partir de R$ 434.490,00.

A qualidade luxuosa da cabine é destacada pela seleção de materiais finamente trabalhados. O interior é luminoso, espaçoso e arejado, com assentos espaçosos e cuidadosamente distribuídos para a visibilidade ideal nas três fileiras. O teto panorâmico de vidro aumenta a sensação de espaço.

O interior refinado do Discovery Sport traz uma nova alavanca para a seleção das marchas, rodeada por um acabamento em alumínio anodizado escuro e um elegante volante multifunções de três raios. Ele traz botões que podem interagir com o Pivi Pro ou ativar um assistente de voz virtual.

O novo Discovery Sport 24 MY Dynamic SE apresenta interior com até duas opções de cores. Os clientes podem optar pelo revestimento dos bancos em couro na cor preta com costuras em cinza ou o revestimento que combina o preto com a cor clara Light Oyster.

Versátil e espaçoso, conta com até sete lugares e espaço generoso e confortável para todos. A segunda fileira de bancos desliza e reclina com uma divisão de 40:20:40, enquanto uma área de carga de até 1.794 litros com os bancos traseiros rebatidos é perfeito para acomodar os equipamentos em aventuras. A porta traseira motorizada torna a carga e a descarga sem complicações.

Tecnologia e segurança

O Novo Discovery Sport 24 MY chega com um novo e moderno painel de instrumentos digital e paddle shift no volante de série, enquanto o console central redesenhado e simplificado está integrado com uma nova e elegante tela sensível ao toque de vidro curvo flutuante de 11,4 polegadas. Equipado com a mais recente configuração de infoentretenimento (Pivi Pro 2), apresenta barras laterais permanentemente acessíveis, que fornecem atalhos para os principais controles e funções do veículo, como mídia, volume, clima e navegação. Isso permite que os usuários acessem 90% das tarefas com dois toques na tela inicial.

A conveniência a bordo é aprimorada com conexão ao Apple CarPlay e Android Auto, para melhor conectividade. O console central redesenhado libera espaço e acomoda o carregamento de dispositivos sem fio oferecido de série, dando ao Discovery Sport uma das áreas de console frontal mais espaçosas de sua classe para uma praticidade familiar superior no dia a dia. Além disso, dois carregadores USB-C estão disponíveis em cada fileira para manter todos totalmente conectados e carregados, com alimentação de 12V na segunda fileira e espaço de carga. Os clientes que optarem por sete lugares também se beneficiam da saída de ar para a terceira fileira e carregamento USB-C.

Sofisticação e conforto

O Discovery Sport também oferece um dos conjuntos mais completos de tecnologias de câmeras em sua classe. O motorista tem a sua disposição câmeras surround 3D e ClearSight Ground View, que são vistos na tela sensível ao toque de 11,4 polegadas, e o Clear Sight Rear View Mirror, que fornece uma visão desobstruída atrás do veículo, independente do que estiver na parte de trás.

O Discovery Sport 24 MY também apresenta atualizações externas sutis, destacando seu DNA Discovery. Ele traz novas soleiras inferiores na cor da carroceria, uma nova grelha contrastante em preto brilhante com hexágono Discovery, skid plates em Indus Silver e script em bright Atlas Discovery no capô. O detalhe da garra dianteira em preto brilhante nos para-choques e nos arcos das rodas amplifica a postura do veículo, com a assinatura de três linhas das entradas de ar dianteiras característica do design Discovery.

Novo design ousado nas rodas de liga leve de série de 20 polegadas incluem um acabamento diamantado. A nova cor Varesine Blue também foi adicionada à paleta de opções de pintura exterior.

Motorização eficiente

O Discovery Sport continua a oferecer uma gama de eficientes motores, com as opções P250 Flex e D200 diesel. Na motorização Diesel, a avançada tecnologia elétrica mild hybrid (MHEV) proporciona funcionamento suave da função start-stop. Usando um motor de arranque acionado por correia e um conjunto de baterias, a energia normalmente perdida sob desaceleração é coletada, retroalimentando uma bateria de 48 volts para aumentar o desempenho e aumentar a economia de combustível.