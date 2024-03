Carga milionária de cigarros contrabandeados é apreendida no Paraná

Na noite da última quarta-feira (06), uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM/PF) resultou na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados, na cidade de Terra Roxa, no estado do Paraná.

A operação, denominada “Protetor”, teve como objetivo combater o crime organizado que opera nas margens do Rio Paraná, uma rota conhecida pelo contrabando de mercadorias ilícitas. Durante a fiscalização das estradas que acompanham o curso do rio, as forças de segurança interceptaram um caminhão Mercedes-Benz 1214 carregado com cerca de 21.500 pacotes de cigarros de origem paraguaia.

O valor total da carga apreendida foi estimado em incríveis R$1.075.000,00, enquanto o veículo utilizado no transporte, um caminhão M.Benz/1214, foi avaliado em R$80.000,00. O prejuízo causado ao crime organizado foi calculado em impressionantes R$1.155.000,00.

As autoridades competentes realizaram todas as medidas legais necessárias, e tanto o veículo quanto a carga foram entregues à Receita Federal de Guaíra, PR, para os procedimentos legais subsequentes. A ação demonstra o compromisso das forças policiais em coibir o contrabando e a entrada ilegal de produtos no país, contribuindo para a segurança da população e o combate ao crime transfronteiriço.

Operações como esta reforçam a importância da colaboração entre as diferentes esferas de segurança pública e evidenciam a eficácia das ações integradas no enfrentamento ao crime organizado, protegendo as fronteiras do país e promovendo a justiça e a ordem.

