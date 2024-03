Lotérica devolve bilhete premiado perdido por agricultor no Paraná

Um apostador de Chopinzinho, na região Sudoeste do Estado, acertou a quina da Mega-Sena sorteada no último sábado (02). O agricultor aposentado Antônio de March, no entanto, perdeu o bilhete premiado, com prêmio avaliado em R$ 40 mil. A aposta foi realizada no dia 1º de março.

O comprovante da aposta acabou caindo no chão e câmeras de segurança flagraram clientes da lotérica quase pisando no comprovante que foi esquecido pelo apostador. A funcionária da lotérica, então, resolveu guardar o papel da aposta quando voltou do horário de almoço.

“Eu peguei e vi aquele monte de jogo no chão. Como era muito jogo, provavelmente deveria ser de alguém que tinha esquecido mesmo”, disse a funcionária Kelly Speth, em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná, da RPC.

Como depois de alguns dias, ninguém apareceu para retirar o prêmio, as funcionárias resolveram conferir os bilhetes perdidos. Ao descobrir que um dos comprovantes era de uma aposta premiada, os funcionários começaram uma busca pelas câmeras de segurança para encontrar o apostador sortudo.

Nas imagens das câmeras de segurança, as funcionárias descobriram que seu Antônio era o dono da bolada. “Eu não sabia que tinha perdido, porque eu tenho umas carteiras que andam aqui no bolso. Quando eu jogo, eu coloco lá e chegando em casa, eu jogo as carteiras lá. E daí não olhei mais”, contou. Como seu Antônio é cliente antigo da lotérica, ele foi reconhecido na hora pelos funcionários.

Seu Antônio foi buscar o bilhete premiado nesta quinta-feira (07) e foi recebido com festa. O agricultor, feliz por ter o bilhete premiado, disse para a reportagem que vai dar um “agrado” para as funcionárias da lotérica. “Elas merecem”, completou.

