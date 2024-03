Gigante dos supermercados do Paraná compra shopping em Santa Catarina

Seguindo seu plano de expansão e diversificação, o Grupo Zonta anuncia a aquisição do Shopping Joinville, que fica na Avenida Getúlio Vagas, 1446 – bairro Bucarein, no município catarinense. O imóvel conta com mais de 33 mil m² de área, com espaço superior a 19 mil m² de área locável e uma praça de alimentação de 500m². No local existe também um hipermercado em operação.

A transação agora vai para aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A aquisição é mais uma forma de a empresa ampliar a sua atuação na cidade. “Já estamos presentes no mercado imobiliário, principalmente por meio de aluguéis das lojas de apoio nas nossas unidades, e essa nova aquisição reforça a nossa estratégia de continuar expandindo para outros segmentos além do varejo”, afirma o presidente do Grupo, Pedro Joanir Zonta.

Quanto aos planos para o espaço do antigo Paseo Joinville, a empresa afirma que já está negociando com mais de uma loja âncora para fortalecer o centro comercial. O Grupo também está fazendo estudos para revitalização do empreendimento e pesquisas para definir o perfil que o espaço seguirá de forma a aumentar o fluxo de clientes, levando comércio e serviços que atendam às necessidades da região e beneficiem os atuais inquilinos.

O Grupo Zonta possui 67 lojas, entre supermercados, hipermercados, atacarejos e atacado em 20 cidades do Paraná e Santa Catarina, além de atuar no setor imobiliário, de postos de combustíveis, logística, administração de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário. Detém as operações da Rede Condor, que neste ano completa meio século de existência. Recentemente o grupo adquiriu uma indústria de plásticos também de Santa Catarina e outra rede de supermercados local.

