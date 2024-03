Omoda 5 tem a segurança como um de seus trunfos

Um dos pilares que constituíram a marca Omoda é a segurança. Prova disto é o Omoda 5, que recebeu nota máxima de cinco estrelas no Euro NCap, um dos testes veiculares de segurança mais severos da indústria.

“Alcançar pontuações tão excepcionais no Euro NCap reflete o nosso compromisso em fornecer aos clientes o mais alto nível de proteção e tranquilidade. Estamos ganhando a confiança de consumidores de todo o mundo com a qualidade do Omoda 5”, afirma Mr. Shawn Xu, CEO da Omoda | Jaecoo.

Segundo a pesquisa “Tendências do Consumidor – Mobilidade Urbana 2023”, realizada pela OLX Autos no ano passado, o consumidor brasileiro que deseja comprar um automóvel em breve tem a segurança como fator determinante na decisão de compra. E o Omoda 5 vem de encontro com esse critério de escolha. O SUV cupê, que será lançado primeiramente na versão 100% elétrica, tem na estrutura de sua carroceria quatro compartimentos de absorção na parte frontal, três canais de absorção de energia, vigas duplas de anti-colisão na parte superior e inferior e a aplicação de aço de alta resistência que representa 78% da massa veicular, garantindo alta segurança a todos os ocupantes. O veículo ainda será equipado com seis airbags de série.

No Omoda 5 EV, a segurança da bateria é outro ponto crucial. A bateria de fosfato de ferro de lítio usada na versão topo de linha é resistente a altas temperaturas, oferecendo mais segurança e estabilidade, além de uma vida útil mais longa. O SUV também está equipado com um Sistema Avançado de Gerenciamento de Bateria (BMS) e sistema de gerenciamento térmico, monitorando e controlando constantemente a temperatura da bateria, oferecendo proteção ao longo do ciclo de vida e garantindo a máxima segurança tanto para as pessoas quanto para as propriedades do veículo.

Além dos atributos que reforçam a estrutura do veículo e aumentam a segurança dos ocupantes em caso de colisão, o Omoda 5 é equipado com tecnologias que trazem mais tranquilidade, conforto e ajudam o consumidor a evitar possíveis acidentes. Entre eles estão o assistente de engarrafamento, assistente de mudança e permanência em faixa, assistente de partida em rampa, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), controle de estabilidade (ESC), frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de colisão frontal (FCW), monitoramento de ponto cego (BLIS), sistema inteligente de iluminação, detecção de fadiga, monitoramento de pressão dos pneus, detecção de carros, caminhões, pedestres e ciclistas, além de placas de velocidade, câmera 360°, entre outros.