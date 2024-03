Um caminhoneiro usou o último segundo possível para evitar uma tragédia, na BR-376, no trecho entre Curitiba e Santa Catarina, no começo da tarde desta quinta-feira (7). Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança da concessionária que administra o perigo trecho da rodovia, no 667,3 na descida da Serra do Mar.

Era pouco mais de meio dia desta quinta-feira quando o motorista de um caminhão carregado com 34 toneladas de bebidas diversas tomou a decisão corretíssima de usar a área de escape, evitando assim um grande acidente.

O caminhoneiro estava na faixa do meio quando percebeu os problemas no veículo. Rapidamente ele guinou para a esquerda, passando na frente de um outro caminhão bi-trem, para entrar na área de escape. O bi-trem que vinha pela faixa da esquerda, não indicada para caminhões neste trecho, freou bruscamente para não bater no veículo que segui para a área de escape.

Por sorte ninguém, se feirou. O caminhão adentrou por 42 metros até parar em segurança na área de escape. Assista ao vídeo:

Nesta quinta (07), a @Arteris_ALS registrou uma entrada na Área de Escape do km 667,3 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. Um caminhão, que transportava 34t de bebidas diversas, adentrou 42m do dispositivo e parou em segurança. Ninguém se feriu!@ANTT_oficial pic.twitter.com/u6Q7GItkLh — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) March 7, 2024

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!