Ford é a montadora global com a linha de produção mais sustentável

A Ford é a fabricante global de automóveis que conta com a cadeia de suprimentos mais equitativa e sustentável, segundo o ranking anual de 2024 da Lead the Charge Coalition, coalizão das principais organizações globais de defesa do clima, meio ambiente e direitos humanos.

A Ford subiu para o topo da classificação geral depois de ficar em segundo lugar no ano passado, com a melhor pontuação em diversos quesitos do relatório, principalmente em direitos humanos. Isso mostra o impacto do investimento contínuo da empresa para ter uma cadeia de abastecimento global sustentável e responsável. No Brasil, a Ford inaugurou a oferta de veículos elétricos com o Mustang Mach-E e, este mês, inicia também a venda da van elétrica E-Transit, nas versões furgão e chassi.

“Continuamos a avançar no nosso compromisso com um futuro neutro em carbono e nossa cadeia de fornecimento global é uma parte crítica dessa equação. Trabalhar com parceiros confiáveis nos ajuda a buscar a melhoria contínua em nível global”, disse Bob Holycross, vice-presidente e líder de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Segurança da Ford. “Estamos honrados por sermos reconhecidos pela Lead the Charge Coalition como o principal fabricante global de automóveis, pelos nossos esforços para construir uma cadeia de abastecimento que seja boa para as pessoas e para o planeta, refletindo o propósito da Ford de ajudar a construir um mundo melhor”.

Carro limpo

O relatório de 2024 da Lead the Charge Coalition se baseia em uma análise que visa estabelecer uma nova expectativa – e vantagem competitiva – sobre o que é realmente um carro limpo. Isto é, um veículo que seja não só elétrico, mas com uma cadeia de suprimentos equitativa, livre de combustíveis fósseis e ambientalmente sustentável. A classificação inclui duas seções principais: uma de clima e meio ambiente e outra de direitos humanos e fornecimento responsável.

As empresas recebem uma pontuação percentual que avalia o quanto estão próximas do padrão ideal de um carro limpo. Além de comparações entre os fabricantes, o ranking permite avaliar quanto cada empresa evoluiu de um ano para outro. A lista completa (em inglês) pode ser vista aqui: https://leadthecharge.org/resources/2024-report-leading-the-charge/.