Morre Akira Toriyama, criador do mangá ‘Dragon Ball’, aos 68 anos

O criador dos populares mangás e desenhos animados “Dragon Ball”, Akira Toriyama, morreu aos 68 anos no dia 1º de março.

Toriyama morreu em decorrência de um hematoma subdural. . A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X, antigo Twitter, o artista japonês faleceu de complicações causadas por um hematoma subdural, que é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio.

“Ainda tinha muito a conquistar”. De acordo com o comunicado, Toriyama “tinha várias obras em andamento”. Ele conquistou uma carreira de mais de 45 anos como autor de “Dragon Ball” e “Dr. Slump”, além de ter atuado no design de personagens e arte para outras franquias como Dragon Quest , Chrono Trigger, Blue Dragon e mais.

Despedida discreta. O velório ocorreu de maneira reservada para a família. Akira Toriyama nasceu em Nagoya, no Japão, em 5 de abril de 1955. Ele deixa um filho, Sasuke, e a esposa, Nachi Mikami.

“Estou sobrecarregado pela tristeza”. Eiichiro Oda, criador da franquia de mangá japonesa, “One Piece”, afirmou em comunicado que Toriyama faleceu “muito cedo” e que deixou “um padrão muito alto”.

“Ele era o deus da salvação e o deus do mangá”. Masashi Kishimoto, autor da obra de “Naruto”, lamentou a morte de Akira Toriyama, quem considerava como “professor” e “guia”.

Sua editora Shueisha disse em comunicado que estavam “profundamente entristecidos com a notícia repentina de sua morte”.

