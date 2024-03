Operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (08) derrubou, em Curitiba, um esquema de falsificação de históricos escolares e de diploma. A ação da Polícia Civil ocorreu no bairro Umbará, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha.

Segundo as investigações da Polícia civil, iniciadas há seis meses, um homem estava divulgando nas redes sociais o serviço de falsificação de histórico escolar e diploma do ensino médio do Estado. A operação contou com a ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“No decorrer das diligências, através de medidas judiciais, cruzamento de dados e atividades de inteligência, conseguimos identificar o suspeito do crime, que também atua como advogado. Os mandados de busca e apreensão foram representados para verificar a procedência das informações que levantamos durante as investigações”, afirma o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

+Leia mais! Gigante dos supermercados do Paraná compra shopping em Santa Catarina

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam históricos escolares, diversos carimbos de escolas públicas, anabolizantes e um simulacro de arma de fogo. O homem foi encaminhado à delegacia da PCPR para os procedimentos cabíveis.

As investigações agora ganham uma nova atuação: identificar as pessoas que adquiriram os documentos falsos e esclarecer os fatos.

Sabe de algo? Denuncie!

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!