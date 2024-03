Mitsubishi Triton e Xforce vencem iF Design Award 2024

Além da robustez, tecnologia embarcada e segurança, características já conhecidas dos veículos da Mitsubishi Motors, o design também foi reconhecido recentemente pelo iF Design Award 2024, um dos prêmios de design mais prestigiados do mundo.

A picape Triton e o SUV Xforce foram os vencedores do segmento automotivo nas categorias “Picape de uma tonelada” e “SUV compacto”, respectivamente.

A premiação, organizada pela iF International Forum Design GmbH, com sede em Hannover, na Alemanha, recebeu cerca de 11 mil inscrições, de mais de 70 países, que foram julgadas por um grupo de 132 especialistas internacionais com base em cinco critérios: ideia, forma, função, diferenciação e impacto.

Ambos os modelos da marca dos três diamantes foram lançados no ano passado na Ásia e foram reconhecidos por seus visuais imponentes e design interno sofisticado e funcional.

O gerente-geral de Design da Mitsubishi Motors no Japão, Seiji Watanabe, destacou o reconhecimento da premiação: “estamos verdadeiramente honrados em receber um dos mais distintos prêmios de design do mundo pelos dois novos modelos que lançamos neste ano fiscal. Acredito que cada modelo foi reconhecido por expressar o seu próprio caráter de uma forma única”.

Segundo Watanabe, a Triton mostra uma expressão ousada, enquanto o Xforce adota um visual ágil, ao mesmo tempo em que ambos combinam a robustez, força motriz de ambos os modelos.

Nova Triton

A nova Triton, ainda não lançada no Brasil e vendida como L200 em alguns mercados, é a quinta geração da picape da Mitsubishi, que possui suas versões anteriores vendidas em aproximadamente 150 países.

Baseada no conceito de design “Beast Mode”, a nova Triton expressa a resistência e força esperadas de um veículo como este, ao mesmo tempo em que traz um visual imponente, robusto e ágil.

No seu interior, o painel de instrumentos permite aos motoristas uma visão ampla, junto a um painel de fácil operação, bem como acabamentos nas portas, maçanetas e volante que proporcionam ainda mais conforto aos ocupantes.

Novo Xforce

O novo SUV compacto da marca, também ainda não lançado no Brasil, traz conforto e praticidade em uma cabine espaçosa e versátil, com bom equilíbrio entre tamanho de carroceria e um manuseio confortável para enfrentar diversos tipos de terreno.

Baseado no conceito de design “Silky & Solid”, a parte superior da carroceria traz a “sedosidade” arejada, enquanto a parte inferior vem com proporções sólidas, o que no conjunto criam um estilo SUV autêntico, elegante e robusto. No seu interior, a tecnologia do display digital, bem como os acabamentos do painel foram grandes pontos positivos para conquistar o reconhecimento da premiação.