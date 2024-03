O farmacêutico preso pela Polícia Civil do Paraná, na última terça-feira (5), em Curitiba, por falsificação de medicamentos, é o mesmo que, nove meses atrás, foi detido pelo mesmo crime. O homem que não teve a identidade revelada, comercializava remédios de uso exclusivo de hospitais, além de produtos falsos e vencidos.

De acordo com a delegada que investiga o caso, Aline Manzatto, a prisão é significativa, já que se trata de alguém que poderá responder por tráfico de drogas e falsificação de medicamentes. Com penas que podem ultrapassar os 30 anos de prisão.

“Com certeza é o maior traficante de medicações que já foi preso no Paraná”, afirmou a delegada.

Na manhã da última sexta-feira (8), depois uma denúncia feita após a prisão do acusado, a polícia encontrou medicamentos vencidos, com tarja preta ou de uso exclusivo de hospitais distribuídos em três containers, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba. O local onde foram encontrados é utilizado como espaço para armazenamento de containers.

Para o advogado de defesa, Ricardo Carvalho Filho a situação deve ser avaliada com cautela. O processo corre em segredo de Justiça e Carvalho afirmou que ainda não teve acesso à investigação.

