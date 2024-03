A cantora e compositora Lauana Prado faz única apresentação em Curitiba, neste sábado (09), na Ópera de Arame. Os ingressos se esgotaram em seis horas de venda. O show, denominado “Raiz”, tem três horas com repertório combinando modão sertanejo e alguns hits românticos.

VIU ESSA? Bar de Curitiba com quase 60 anos é sucesso com o caldo de piranha, o “viagra dos rios”

Um dos destaques de Lauana Prado, é versão sertaneja de “Escrito nas Estrelas”, regravação do clássico dos anos 80, por Tetê Espíndola. A canção faz parte do audiovisual “Raiz Goiânia”, que conquistou as primeiras colocações no Spotify Brasil e Top 30 Spotify Global. No YouTube, são mais de 64 milhões de visualizações no clipe.

A Tribuna do Paraná conversou com a cantora sobre o momento de sucesso, expectativa para o show em Curitiba e sobre a venda de todos os ingressos para o “Raiz”. Confira:

Tribuna do Paraná: Vocês foram surpreendidos com o sucesso das vendas?

Lauana Prado: Foi surpreendente sim! Curitiba foi a primeira cidade que anunciamos e iniciamos as vendas da festa “Raiz” neste ano, foi uma grande aposta, fazer na Ópera de Arame com uma estrutura diferente do que os curitibanos estão acostumados a ver no local e em festas sertanejas. E deu muito certo! Esgotamos todos os ingressos em apenas seis horas. Estou muito feliz e ansiosa para subir nesse palco e ver essa noite linda acontecendo.

Tribuna do Paraná: Como são os números no Spotify na região de Curitiba?

Lauana Prado: Graças a Deus são muito bons! A minha carreira tem repercussão nacional, mas é muito bem recebida no Paraná, de forma geral, onde faço muitos shows, inclusive. Com certeza a escolha por iniciar a festa “Raiz” em Curitiba vem de encontro à forma como os fãs recebem o meu trabalho na cidade, uma forma de retribuir todo o carinho que eu sempre recebo.

Tribuna do Paraná: Já foi para Curitiba outras vezes? Qual é a sua relação com a cidade?

Lauana Prado: Já estive algumas vezes em Curitiba, é uma cidade linda que eu adoro, além de ir para fazer shows, fiz amigos especiais na cidade. O Paraná, como um todo, é muito especial na minha carreira, me abraçaram desde o começo, faço muitos shows por todo o estado. E é um prazer poder estrear em Curitiba essa festa que eu sonhei e trabalhei muito pra fazer. “É a festa mais Raiz do Brasil” começando com o pé direito em Curitiba.

Serviço

Show Raiz – Lauana Prado

Quando: 09 de março de 2024 (sábado)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 970)

Horário: abertura dos portões às 20h

Ingressos: esgotados

Produção: CWB Brasil

Classificação: 18 anos

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!