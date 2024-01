A cidade de Curitiba será a primeira a prestigiar a turnê Raiz, do fenômeno Lauana Prado, em 2024. Sucesso nas redes sociais e streaming, a sertaneja se tornou um fenômeno também na venda de ingressos, surpreendendo até os organizadores do evento. Em menos de 6 horas todos os 2,3 mil bilhetes foram vendidos. A apresentação será dia 9 de março na Ópera de Arame.

É a primeira vez que o show neste formato, com o público em pé e no palco, será apresentado no Brasil. Quem perdeu a chance de ver a estreia aqui em Curitiba, a festa “Raiz” já tem datas confirmadas em Belo Horizonte (MG), Londrina (PR) e São Paulo (SP).

A produção local do evento é da CWB Brasil. As canções selecionadas para o show de Curitiba têm origem nos álbuns “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino 2023 como “Melhor Álbum de música sertaneja” e o álbum “Raiz Goiânia”, que atualmente é TOP 1 Álbum no Spotify Brasil, sendo o mais ouvido do país nas últimas semanas.

Em “Raiz” os fãs podem se preparar para cantar e se divertir muito com canções que já conquistaram o país, como versão da sertaneja para “Escrito nas estrelas”, que é a regravação do clássico lançado nos anos 80 por Tetê Espíndola, que virou meme com a performance da participante do reality show “A FAZENDA”, Marcia Fu.

A canção faz parte do audiovisual “Raiz Goiânia” e conquistou o seu espaço sendo TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global. No Youtube são mais de 25 milhões de visualizações no clipe da música.

Além do hit, o repertório combina muito modão sertanejo desde os mais românticos aos dançantes, preferidos pelo público cativo, até o toque especial para além dos artistas sertanejos, como Caetano, Alcione, Cássia Eller e outros, na roupagem do gênero musical e com um tempero muito particular, resultando em pout-pourris de sucesso nas plataformas digitais.

Para Lauana, mulher, cantora e empresária, esse é o momento ideal para celebrar a música sertaneja e apresentar os clássicos às novas gerações, e “Raiz” chega no momento certo: “A festa Raiz oferece um saudosismo aos grandes nomes da música e tem como objetivo manter viva a paixão pelo sertanejo clássico, com interpretações inovadoras, sem perder a originalidade de cada canção”, explica a artista.

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 970.

Sobre Lauana Prado

A cantora e compositora Lauana Prado é natural de Goiânia, mas foi em Tocantins, lugar com forte influência da música sertaneja, que ela se apaixonou pelo gênero, ainda criança. Atualmente com 17 anos de estrada, a artista se destaca no mercado musical. Em 2018, assinou com a Universal Music e lançou seu EP de estreia. O projeto trouxe o hit “Cobaia”, que conquistou o Brasil e fez de Lauana a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global do YouTube daquele ano, com os hits mais ouvidos mundialmente.

Entre os destaques de sua trajetória estão o segundo DVD da carreira, nomeado “Livre”, que teve indicação ao Latin GRAMMY® como Melhor Álbum de Música Sertaneja. As músicas “Viva Voz” e “Sua Mãe Tá Nessa” entraram nas listas das mais ouvidas nas rádios do Brasil. Lançado em 2023, o audiovisual “Lauana Prado — Ao Vivo em Brasília”, considerado o trabalho mais ambicioso da carreira de Lauana Prado, a posicionou como um dos principais nomes do sertanejo.

Ao lado de Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Daniel e Chitãozinho & Xororó, a cantora e compositora Lauana Prado foi indicada ao Latin GRAMMY® 2023 com o álbum “Raiz”, primeira edição do projeto, lançada em 2022. Foi a terceira vez consecutiva em que a artista foi indicada à categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

A cantora lançou a sua festa “RAIZ”, evento que vai percorrer todo o país em 2024. Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil”, o projeto tem a proposta de conectar gerações, trazendo um setlist com regravações de clássicos da música brasileira. As primeiras cidades a receber o espetáculo a partir de março são Curitiba, Londrina, Belo Horizonte e São Paulo.

